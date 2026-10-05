l'intervista
Vanoli: "Sono tornato per costruire il futuro. Non dobbiamo metterci limiti né pressioni"
Paolo Vanoli racconta a Sky Sport Insider il nuovo corso della Fiorentina, una squadra giovane e talentuosa da costruire senza pressioni, e parla di Fagioli, del possibile doppio play e di Mastantuono: "Il talento deve sempre essere al servizio della squadra"
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