San Siro, il Tar boccia tutti i ricorsi contro la vendita a Inter e Milan

San Siro, il Tar boccia tutti i ricorsi contro la vendita a Inter e MilanNUOVO SAN SIRO
Il Tar di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del Comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i cinque ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 l'inizio dei lavori
È un passo decisivo verso il nuovo stadio di Milano. Il Tar lombardo ha bocciato tutti i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il tribunale amministrativo regionale ha respinto i cinque ricorsi contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo impianto, presentati da associazioni e cittadini fin dal 2022, come si legge nella sentenza che ha riunito tutti i procedimenti. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza può andare avanti.
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I prossimi passi: il progetto e l'apertura del cantiere
Il prossimo passo sarà la presentazione, da parte di Inter e Milan, del progetto definitivo del nuovo stadio: il rendering verrà reso noto a Istituzioni e stampa tra un mese circa, fine ottobre-inizio novembre. A quel punto Regione e Comune si metteranno al lavoro per valutare compiutamente il progetto e la documentazione indispensabile per procedere con l’apertura del cantiere di lavoro, auspicabilmente nella seconda metà del 2027. Quattro anni di lavoro, guardando calendario e orologio perché lo stadio, con i suoi 71 mila posti, avrà come primo, grande, appuntamento la fase finale degli Europei del 2032. Quindi dovrà essere completato al più tardi a fino 2031.