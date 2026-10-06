San Siro, il Tar boccia tutti i ricorsi contro la vendita a Inter e Milan

Il Tar di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del Comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i cinque ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 l'inizio dei lavori

È un passo decisivo verso il nuovo stadio di Milano. Il Tar lombardo ha bocciato tutti i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il tribunale amministrativo regionale ha respinto i cinque ricorsi contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo impianto, presentati da associazioni e cittadini fin dal 2022, come si legge nella sentenza che ha riunito tutti i procedimenti. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza può andare avanti.