È iniziato ufficialmente l' iter amministrativo che porterà tra le altre cose alla realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro , dopo la vendita del Meazza e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan dello scorso 5 novembre. L'obiettivo è quello di consentire l'avvio dei lavori nel secondo semestre del 2027 . Il Comune ha pubblicato la determina per l'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, in relazione alla proposta di piano attuativo.

Il percorso porterà quindi, spiega Palazzo Marino, all'adozione del piano e alla successiva approvazione del cosiddetto stralcio funzionale 1, che prevede lo spostamento del Tunnel Patroclo (opera pubblica realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione), la costruzione del nuovo stadio e la parziale demolizione dell'attuale stadio Meazza. La riqualificazione dell'area di San Siro avrà poi un secondo passaggio che prevede la rifunzionalizzazione della parte conservata dell'attuale stadio, lo sviluppo delle altre funzioni private (terziario e commerciale), la realizzazione delle aree verdi, 80mila metri quadrati delle quali saranno cedute al Comune. Regione Lombardia e Comune di Milano, si legge nella nota del Comune, hanno condiviso i principali passaggi per l'attuazione del progetto e sottoscriveranno nelle prossime settimane, anche con la partecipazione della società Stadio San Siro Spa., un accordo con l'impegno di chiudere l'iter di approvazione nel tempo utile a consentire l'avvio dei lavori nel secondo semestre 2027.