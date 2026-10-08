Il sesto turno di Serie A della stagione, dopo la lunga pausa per le nazionali, si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW Napoli Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il sesto turno di Serie A della stagione arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra sabato 10 e domenica 12 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. La giornata di Serie A si apre sabato con alle 15.00 Genoa-Fiorentina e alle 18.00 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18.00 scendono in campo Sassuolo e Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì con alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.