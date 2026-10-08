Serie A, la presentazione della 6^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Il sesto turno di Serie A della stagione, dopo la lunga pausa per le nazionali, si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW Napoli Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il sesto turno di Serie A della stagione arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra sabato 10 e domenica 12 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. La giornata di Serie A si apre sabato con alle 15.00 Genoa-Fiorentina e alle 18.00 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18.00 scendono in campo Sassuolo e Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì con alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Serie A, la programmazione della 6^ giornata
Sabato 10 ottobre
- ore 15.00: Genoa-Fiorentina su DAZN 1– [Maresca]
- ore 18.00: Inter-Parma su DAZN 1 – [Bonacina]
- ore 20.45: Napoli-Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Feliciani]
Domenica 11 ottobre
- ore 12.30: Como-Roma su DAZN 1 – [Fabbri]
- ore 15.00: Lazio-Monza su DAZN 1 – [Collu]
- ore 15.00: Lecce-Bologna su DAZN 2 – [Pairetto]
- ore 18.00: Sassuolo-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Forneau]
- ore 20.45: Cagliari-Juventus su DAZN 1 – [Marcenaro]
Lunedì 12 ottobre
- ore 18.30: Atalanta-Venezia su DAZN 1 – [Tremolada]
- ore 20.45: Torino-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Crezzini]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 6^ giornata
Nessun giocatore squalificato per la 6^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.