Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Serie A

Genoa e Fiorentina si sfidano dopo un inizio difficile in campionato e aprono la 6^ giornata di Serie A nel match di sabato alle 15. Vanoli non avrà a disposizione Atta per un sovraccarico muscolare: ballottaggio Gonçalves-Brescianini. Qualche assenza anche per De Rossi: in attacco Vitinha dovrebbe sostituire Colombo mentre a centrocampo Amorim verso la maglia dal 1'. Di seguito le possibili formazioni di Genoa-Fiorentina

6^ SERIE A, TUTTE LE PROBABILI