Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Serie A

Genoa e Fiorentina si sfidano dopo un inizio difficile in campionato e aprono la 6^ giornata di Serie A nel match di sabato alle 15. Vanoli non avrà a disposizione Atta per un sovraccarico muscolare: ballottaggio Gonçalves-Brescianini. Qualche assenza anche per De Rossi: in attacco Vitinha dovrebbe sostituire Colombo mentre a centrocampo Amorim verso la maglia dal 1'. Di seguito le possibili formazioni di Genoa-Fiorentina
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2), la probabile formazione: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ehizibue, Osmajic, Vitinha. All. De Rossi
- In attacco pesa l'assenza dell'infortunato Colombo: al suo posto Osmajic insieme a Vitinha
- Problema infortuni anche a centrocampo con Sow indisponibile: al suo posto dovrebbe giocare Amorim
- In difesa confermati Marcandalli, Ostigard e Vasquez
Le possibili scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-2-3-1), la probabile formazione: De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli
- Vanoli potrebbe schierare una Viola con il 4-2-3-1
- ballottaggio sulla trequarti, con Gonçalves davanti a Brescianini
- senza Atta a centrocampo, la coppia Ndour-Fagioli davanti a una difesa a quattro con Valdepenas che dovrebbe partire dal 1'
- in attacco confermato Pellegrino: Mastantuono, tornato dall'Argentina, parte titolare