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Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Genoa e Fiorentina si sfidano dopo un inizio difficile in campionato e aprono la 6^ giornata di Serie A nel match di sabato alle 15. Vanoli non avrà a disposizione Atta per un sovraccarico muscolare: ballottaggio Gonçalves-Brescianini. Qualche assenza anche per De Rossi: in attacco Vitinha dovrebbe sostituire Colombo mentre a centrocampo Amorim verso la maglia dal 1'. Di seguito le possibili formazioni di Genoa-Fiorentina

6^ SERIE A, TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
mezzala destra
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
centrocampista centrale
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
mezzala sinistra
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Genoa
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno sinistro
Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante
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Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
attaccante

Le possibili scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2), la probabile formazione: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ehizibue, Osmajic, Vitinha. All. De Rossi

  • In attacco pesa l'assenza dell'infortunato Colombo: al suo posto Osmajic insieme a Vitinha
  • Problema infortuni anche a centrocampo con Sow indisponibile: al suo posto dovrebbe giocare Amorim
  • In difesa confermati Marcandalli, Ostigard e Vasquez
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
terzino destro
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
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Fiorentina
Victor Valdepenas
Victor Valdepenas
terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
centrocampista centrale
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
esterno destro
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Fiorentina
Pedro Gonçalves
Pedro Gonçalves
trequartista
Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
esterno sinistro
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Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante centrale

Le possibili scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-2-3-1), la probabile formazione: De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli

  • Vanoli potrebbe schierare una Viola con il 4-2-3-1
  • ballottaggio sulla trequarti, con Gonçalves davanti a Brescianini
  • senza Atta a centrocampo, la coppia Ndour-Fagioli davanti a una difesa a quattro con Valdepenas che dovrebbe partire dal 1'
  • in attacco confermato Pellegrino: Mastantuono, tornato dall'Argentina, parte titolare

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