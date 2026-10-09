Juventus, Nico Gonzalez rinnova: ufficiale prolungamento fino al 2030il rinnovo
Alla Continassa il protagonista di giornata è Nico Gonzalez. L’argentino, che oggi ha svolto lavoro differenziato dopo la parentesi dedicata alle nazionali, ha firmato il rinnovo di contratto - con adeguamento economico – fino al 30 giugno del 2030. Decisivo il ruolo di Luciano Spalletti, capace di trasformare un giocatore che a fine agosto sembrava destinato a partire direzione Atletico Madrid in un punto di forza del progetto tecnico bianconero del presente e del futuro
Lavoro differenziato ma soprattutto rinnovo di contratto - con adeguamento economico - fino al 2030 per Nico Gonzalez. Non solo l'argentino alla Continassa. Oggi primo allenamento con il gruppo dei nazionali al completo per la Juventus, che prepara la trasferta di domenica sera sul campo del Cagliari, la grande rivelazione di queste prime cinque giornate di campionato. Presente agli ordini di Spalletti pure il colombiano Lucumí, lavoro differenziato anche per lui, al quale però l’allenatore dovrebbe preferire Kelly rimasto a Torino durante la sosta. Regolarmente al suo posto l'indispensabile McKennie, che a Cagliari supererá Locatelli per numero di presenze (234), il più presente dell'attuale rosa bianconera. Calcoli di formazione da fare anche in relazione al calendario: giovedì 15 alle 21.00 sui canali Sky Sport è in programma il match di Europa League sul campo del Celta Vigo. Per saperne di più sui piani di Spalletti, sabato alle 16.00 è fissata la conferenza stampa di avvicinamento alla partita contro il Cagliari, da seguire su Sky Sport e sul nostro sito con il liveblog dedicato.