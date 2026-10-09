Alla Continassa il protagonista di giornata è Nico Gonzalez. L’argentino, che oggi ha svolto lavoro differenziato dopo la parentesi dedicata alle nazionali, ha firmato il rinnovo di contratto - con adeguamento economico – fino al 30 giugno del 2030. Decisivo il ruolo di Luciano Spalletti, capace di trasformare un giocatore che a fine agosto sembrava destinato a partire direzione Atletico Madrid in un punto di forza del progetto tecnico bianconero del presente e del futuro

GLI ULTIMI RINNOVI DI CONTRATTO