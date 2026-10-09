Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Juventus, Nico Gonzalez rinnova: ufficiale prolungamento fino al 2030

il rinnovo

Alla Continassa il protagonista di giornata è Nico Gonzalez. L’argentino, che oggi ha svolto lavoro differenziato dopo la parentesi dedicata alle nazionali, ha firmato il rinnovo di contratto - con adeguamento economico – fino al 30 giugno del 2030. Decisivo il ruolo di Luciano Spalletti, capace di trasformare un giocatore che a fine agosto sembrava destinato a partire direzione Atletico Madrid in un punto di forza del progetto tecnico bianconero del presente e del futuro 

GLI ULTIMI RINNOVI DI CONTRATTO

Lavoro differenziato ma soprattutto rinnovo di contratto - con adeguamento economico - fino al 2030 per Nico Gonzalez. Non solo l'argentino alla Continassa. Oggi primo allenamento con il gruppo dei nazionali al completo per la Juventus, che prepara la trasferta di domenica sera sul campo del Cagliari, la grande rivelazione di queste prime cinque giornate di campionato. Presente agli ordini di Spalletti pure il colombiano Lucumí, lavoro differenziato anche per lui, al quale però l’allenatore dovrebbe preferire Kelly rimasto a Torino durante la sosta. Regolarmente al suo posto l'indispensabile McKennie, che a Cagliari supererá Locatelli per numero di presenze (234), il più presente dell'attuale rosa bianconera. Calcoli di formazione da fare anche in relazione al calendario: giovedì 15 alle 21.00 sui canali Sky Sport è in programma il match di Europa League sul campo del Celta Vigo. Per saperne di più sui piani di Spalletti, sabato alle 16.00 è fissata la conferenza stampa di avvicinamento alla partita contro il Cagliari, da seguire su Sky Sport e sul nostro sito con il liveblog dedicato. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "McTominay convocato. Gli infortunati..."

napoli

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il prossimo match del Napoli, che ospita...

Milan, allenamento in gruppo per Estupiñan

da milanello

Nel VIDEO, Peppe di Stefano fa il punto sull'allenamento del Milan, che si prepara alla gara di...

Inter-Parma, Chivu in conferenza LIVE

live Serie A

L'Inter prepara la sfida contro il nuovo Parma di Gilardino, in programma sabato 10 ottobre alle...

Dentro al Viola Park: il laboratorio del futuro

video

Tre anni fa, l'11 ottobre 2023, veniva inaugurato il Rocco Commisso Viola Park. Oggi il centro...

De Rossi: "Infortuni? Tutti sulla stessa barca..."

TORNA LA SERIE A

Dopo la sosta per le Nazionali, Daniele De Rossi punta al riscatto con il suo Genoa contro la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE