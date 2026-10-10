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Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 6^ giornata

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Da sabato 10 a lunedì 12 ottobre, la sesta giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. Per tutto il weekend pre e postpartita per ogni singolo match aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri

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Archiviata la sosta per le Nazionali, su Sky e in streaming su NOW riparte la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 10 a lunedì 12 ottobre appuntamento con la sesta giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Napoli-Frosinone su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 fischio d’inizio di Sassuolo-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Torino-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. 

Gli studi di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Guido Meda (in collegamento dall’Indonesia) e Mara Sangiorgio (in collegamento da Singapore). Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Marco Bucciantini e Federico Zancan. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Alessio Scarchilli e Angelo Carotenuto. Dalle 15.45 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Riccardo Montolivo in collegamento da Reggio Emilia. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Villareal) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

Serie A, la programmazione della 6^ giornata

Venerdì 9 ottobre

  • Dalle 23.00: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Guido Meda (in collegamento dall’Indonesia) e Mara Sangiorgio (in collegamento da Singapore)

Sabato 10 ottobre

  • dalle 14.00 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Bucciantini e Federico Zancan
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
  • ore 20.45: NAPOLI-FROSINONE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti. Inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno

Domenica 11 ottobre

  • dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Alessio Scarchilli e Angelo Carotenuto
  • dalle 15.45: Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Riccardo Montolivo (in collegamento da Reggio Emilia)
  • ore 18.00: SASSUOLO-MILAN su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Nosotti e Peppe Di Stefano
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
  • dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Luca Marchetti e Dario Massara

Lunedì 12 ottobre

  • dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio (in collegamento da Villareal)
  • ore 20.45: TORINO-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Aghemo e Marina Presello

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