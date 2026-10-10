Francesco Massini ha vinto al ballottaggio le elezioni Aia ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani: il vicepresidente della passata gestione ha ottenuto 461 preferenze , battendo Carlo Pacifici al quale ne sono andate 441 su 912 votanti. Dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso l’altro candidato Narciso Pisacreta. Tra i punti del programma di Massini autonomia economica, professionalizzazione degli arbitri di vertice, riforma regolamentare, centralità delle Sezioni, una governance moderna, trasparente e partecipata.

Massini: "Mi sento un operaio dell'associazione"

"L'Aia non aveva bisogno di pacificazione, ma aveva bisogno di essere liberata dalle correnti politiche. Lo abbiamo fatto e la direzione tecnica ci dà quella garanzia". Le prime parole del neo presidente in conferenza stampa: "È stata una competizione leale con gli altri due candidati – ha aggiunto -. Ci siamo confrontati sui temi dell'associazione che ha bisogno di tranquillità per uscire dalla situazione nella quale siamo finiti. È un percorso chiaro e netto quello che abbiamo davanti. Ci sono tante cose da fare". Sulla vittoria al ballottaggio: "Mi sento un operaio dell'Aia e il successo di pochi voti rende tutto ancora più bello perché esalta i valori dello sport".