Elezioni Aia, Francesco Massini è il nuovo presidente degli arbitriARBITRI
Il vice presidente vicario uscente dell'Associazione italiana arbitri è stato eletto con 461 preferenze, superando al ballottaggio Carlo Pacifici (che si è fermato a 441). Non è mancato un messaggio del commissario Figc Giovanni Malagò che, nel formulare i suoi auguri "più sinceri di buon lavoro", ha auspicato l’apertura di una nuova fase
Francesco Massini ha vinto al ballottaggio le elezioni Aia ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani: il vicepresidente della passata gestione ha ottenuto 461 preferenze, battendo Carlo Pacifici al quale ne sono andate 441 su 912 votanti. Dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso l’altro candidato Narciso Pisacreta. Tra i punti del programma di Massini autonomia economica, professionalizzazione degli arbitri di vertice, riforma regolamentare, centralità delle Sezioni, una governance moderna, trasparente e partecipata.
Massini: "Mi sento un operaio dell'associazione"
"L'Aia non aveva bisogno di pacificazione, ma aveva bisogno di essere liberata dalle correnti politiche. Lo abbiamo fatto e la direzione tecnica ci dà quella garanzia". Le prime parole del neo presidente in conferenza stampa: "È stata una competizione leale con gli altri due candidati – ha aggiunto -. Ci siamo confrontati sui temi dell'associazione che ha bisogno di tranquillità per uscire dalla situazione nella quale siamo finiti. È un percorso chiaro e netto quello che abbiamo davanti. Ci sono tante cose da fare". Sulla vittoria al ballottaggio: "Mi sento un operaio dell'Aia e il successo di pochi voti rende tutto ancora più bello perché esalta i valori dello sport".
Malagò: "Si apra una nuova fase"
Dopo l’elezione del nuovo presidente Aia, il commissario della Figc Giovanni Malagò ha rivolto un messaggio a Massini augurandogli il meglio per il suo nuovo lavoro e auspicando una nuova fase "che possa essere caratterizzata da stabilità e da un dialogo costruttivo e costante, in piena sinergia con tutte le componenti della Figc. Gli arbitri – ha aggiunto Malagò - rappresentano un presidio fondamentale di rispetto delle regole e, come tali, vanno tutelati, valorizzati e sostenuti nel loro ruolo essenziale per il calcio italiano"
Il nuovo Comitato Nazionale Aia
Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:
- Presidente: Francesco Massini
- Vicepresidente vicario: Michele Affinito
- Vicepresidente: Francesco Carrieri
- Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini
- Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni
- Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo
- Componente macroregione nord: Marinella Caissutti
- Componente macroregione centro: Valentina Finzi
- Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo