La partita Genoa-Fiorentina della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 ottobre alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Fiorentina

La Fiorentina è l'avversaria contro cui il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A (incluse le due sfide della scorsa stagione): 41 su 108, completano il bilancio 18 successi dei liguri e 49 vittorie dei toscani. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 6N): è la striscia aperta più lunga per il club toscano contro formazioni attualmente nel massimo campionato; l'ultimo successo del Genoa contro i viola nel torneo risale all'1 settembre 2019 (2-1 al Ferraris, con reti di Cristiàn Zapata, Kouamè e Pulgar). Il Genoa ha raccolto un solo punto dopo le prime cinque gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1957/58 e il 1940/41 (non ha mai fatto peggio); in entrambi i casi subì una sconfitta nel sesto match. Il Genoa non vince in campionato dallo scorso 19 aprile contro il Pisa e da allora ha registrato 10 match di fila senza alcun successo (3N, 7P): l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza vittoria in Serie A risale al periodo tra settembre 2021 e marzo 2022 (26 gare in quel caso). Con Paolo Vanoli allenatore la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite di campionato (5V, 7N), registrando sei clean sheets; l'unica sconfitta dei viola nel periodo con questo allenatore è arrivata contro la Roma (0-4 lo scorso 4 maggio). Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite di Serie A dopo la pausa delle nazionali (10N, 6P): il suo ultimo successo risale al 12 settembre 2021 (3-2 vs Cagliari). Dall'altra parte, la Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato dopo la pausa nazionali (1N, 2P), realizzando 13 reti nel periodo.