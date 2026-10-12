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Atalanta-Venezia, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La partita tra Atalanta e Venezia della 6^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 ottobre alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

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Dove vedere Atalanta-Venezia in tv

La partita Atalanta-Venezia della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 12 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Atalanta e Venezia

L'Atalanta ha vinto ben sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Venezia (mantenendo la porta inviolata sei volte nel parziale), anche se ha pareggiato nell'ultimo incrocio contro questa avversaria nel torneo, 0-0 il 1° marzo 2025 a Bergamo. Il Venezia ha trovato un solo successo nelle ultime nove sfide di campionato contro l'Atalanta (2N, 6P): 1-0 il 1° febbraio 2004 in Serie B. L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Venezia in Serie A. Il Venezia (5/5) è, insieme al Borussia Mönchengladbach (4/4), una delle due squadre che hanno perso tutti gli incontri giocati finora in stagione nei 10 grandi campionati europei. L'unica occasione in cui i veneti sono stati sconfitti in ciascuna delle prime sei gare di un campionato di Serie A è stata nel 1949/50. L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A (contro Roma, Cagliari e Juventus); l'ultima volta che ha registrato quattro ko consecutivi nella competizione risale a gennaio 2016, con Reja in panchina. L'ultimo successo in trasferta del Venezia in Serie A risale al 12 febbraio 2022 (2-1 contro il Torino), da allora una serie di 28 gare esterne consecutive senza successi nel torneo (10N, 18P); l'unica volta che i veneti hanno registrato una serie più lunga di partite fuori casa di fila senza vittorie nel massimo campionato risale al periodo tra il 1947 e il 1962 (37 in quell'occasione).

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