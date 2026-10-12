Matteo Gabbia, uscito per infortunio nella partita tra Sassuolo e Milan di domenica 11 ottobre, si è sottoposto ad accertamenti strumentali. L'esito degli esami è di lesione del flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Non è ancora possibile stabilire con precisione il numero di partite che il difensore sarà costretto a saltare

Inizio di stagione ccomplicato per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan si è fermato per un problema muscolare accusato nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo di domenica 11 ottobre. Gabbia, che prima della gara con i neroverdi aveva collezionato solo 17 minuti in stagione ed era alla prima titolarità in campionato, è stato costretto ad uscire in barella. Il giocatore, che oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali, ha rimediato una lesione del flessore della coscia sinistra, con anche un interessamento parziale del tendine. Gabbia si sottoporrà nei prossimi giorni ad un consulto specialistico per decidere se operarsi oppure se optare per una terapia conservativa. In entrambi i casi, il 26enne sarà costretto a fermarsi per qualche mese: i tempi di recupero varieranno in base ad un'eventuale operazione a cui il giocatore potrebbe sottoporsi.