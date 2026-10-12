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Venezia, in caso di esonero di Stroppa il favorito è Paolo Zanetti

Serie A

Riflessioni in corso in casa Venezia dopo la sconfitta rimediata al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Giovanni Stroppa, che non è riuscito a vincere ancora una partita in questo campionato, rischia l'esonero. In caso si concretizzasse l'addio all'allenatore lombardo, il prescelto per sostiuirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in laguna

ATALANTA-VENEZIA 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Il Venezia sta avendo diverse difficoltà in questo inizio di stagione. La squadra veneta ha collezionato, finora, 6 sconfitte su 6 partite giocate, il che porta gli arancioneroverdi ad occupare l'ultimo posto in classifica, ancora a quota 0 punti. Dopo la quinta giornata, la società aveva già deciso di confermare la fiducia in Giovanni Stroppa dando alla squadra la possibilità di lavorare ancora durante la lunga sosta del campionato. Ora, dopo il 3-1 rimediato con l'Atalanta la situazione potrebbe cambiare. Qualora si concretizzasse l'addio tra Stroppa e il Venezia, il candidato numero uno per sedersi sulla panchina veneta sarebbe Paolo Zanetti, fermo da febbraio 2026 dopo la fine della sua ultima esperienza con l'Hellas Verona. Per Zanetti si tratterebbe di un ritorno in laguna, dato che ha già allenato il Venezia dal 2020 al 2022, conquistando la promozione in Serie A nel 2021 prima dell'esonero datato aprile 2022, quando la situazione di classifica degli arancioneroverdi era già compromessa (il Venezia sarebbe retrocesso a fine stagione).

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