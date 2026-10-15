Il settimo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 16 e si chiude lunedì 19 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW : Roma-Genoa, Milan-Atalanta e Parma-Torino. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il settimo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 16 e lunedì 19 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Genoa, Milan-Atalanta e Parma-Torino. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Frosinone-Sassuolo. Sono tre gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Venezia-Napoli e alle 18.00 Bologna-Inter. Alle 20.45 è il momento di Roma-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Udinese-Lecc. Alle 15.00 Fiorentina-Como, alle 18.00 scendono in campo Milan e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Juventus-Lazio. La giornata di campionato si conclude lunedì con alle 18.30 Monza-Cagliari e alle 20.45 Parma-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.