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Serie A, la presentazione della 7^ giornata: orari, arbitri e squalificati

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Il settimo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 16 e si chiude lunedì 19 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW: Roma-Genoa, Milan-Atalanta e Parma-Torino. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il settimo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 16 e lunedì 19 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Genoa, Milan-Atalanta e Parma-Torino. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Frosinone-Sassuolo. Sono tre gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Venezia-Napoli e alle 18.00 Bologna-Inter. Alle 20.45 è il momento di Roma-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Udinese-Lecc. Alle 15.00 Fiorentina-Como, alle 18.00 scendono in campo Milan e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Juventus-Lazio. La giornata di campionato si conclude lunedì con alle 18.30 Monza-Cagliari e alle 20.45 Parma-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Serie A, la programmazione della 7^ giornata

Venerdì 16 ottobre

  • ore 20.45: Frosinone-Sassuolo su DAZN 1 – [Marchetti]

Sabato 17 ottobre

  • ore 15.00: Venezia-Napoli su DAZN 1– [Sacchi J.L.]
  • ore 18.00: Bologna-Inter su DAZN 1 – [Doveri]
  • ore 20.45: Roma-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Abisso]

Domenica 18 ottobre

  • ore 12.30: Udinese-Lecce su DAZN 1 – [Guida]
  • ore 15.00: Fiorentina-Como su DAZN 1 – [Di Bello]
  • ore 18.00: Milan-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]
  • ore 20.45: Juventus-Lazio su DAZN 1 – [Massa]

Lunedì 19 ottobre

  • ore 18.30: Monza-Cagliari su DAZN 1 – [Calzavara]
  • ore 20.45: Parma-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Ayroldi]

Sono tre i giocatori squalificati per la 7^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Elmas (Atalanta)
  • Lucchesi (Monza)
  • Malen (Roma)

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