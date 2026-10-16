Venezia e Napoli si sfidano nella settima giornata di Serie A, sabato alle 15. Esordio in panchina per Nicola, che pensa a qualche novità e va verso la conferma della coppia d'attacco Yeboah-Adams. Allegri punta su Lucca al centro dell'attacco e ha due dubbi in difesa: Beukema in vantaggio su Marianucci e Badiashile favorito su Rafa Marin
Probabili Formazioni
VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione
Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Davide Nicola
- Esordio sulla panchina del Venezia per Davide Nicola, che ha preso il posto dell'esonerato Stroppa
- Possibili alcune novità rispetto alla sconfitta contro l'Atalanta
- Schingtienne potrebbe partire dal 1' in difesa
- A centrocampo spazio a Kike Perez e Haps
- Possibile conferma per la coppia d'attacco Yeboah-Adams
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione
Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Massimiliano Allegri
- Lucca sarà titolare al centro dell'attacco nella trasferta di Venezia. Turno di riposo per Hojlund
- Alle sue spalle giocheranno Giovane e McTominay
- Due dubbi in difesa per Allegri: Beukema in vantaggio su Marianucci e Badiashile favorito su Rafa Marin