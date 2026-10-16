Venezia e Napoli si sfidano nella settima giornata di Serie A, sabato alle 15. Esordio in panchina per Nicola, che pensa a qualche novità e va verso la conferma della coppia d'attacco Yeboah-Adams. Allegri punta su Lucca al centro dell'attacco e ha due dubbi in difesa: Beukema in vantaggio su Marianucci e Badiashile favorito su Rafa Marin

PROBABILI FORMAZIONI - LE PAROLE DI ALLEGRI