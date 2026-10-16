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Venezia-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Venezia e Napoli si sfidano nella settima giornata di Serie A, sabato alle 15. Esordio in panchina per Nicola, che pensa a qualche novità e va verso la conferma della coppia d'attacco Yeboah-Adams. Allegri punta su Lucca al centro dell'attacco e ha due dubbi in difesa: Beukema in vantaggio su Marianucci e Badiashile favorito su Rafa Marin

PROBABILI FORMAZIONI - LE PAROLE DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
PORTIERE
Venezia
Joël Schingtienne
Joël Schingtienne
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
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Venezia
Juan Jesus
Juan Jesus
DIFENSORE CENTRALE
Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
ESTERNO DESTRO
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
MEZZALA DESTRA
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
MEZZALA SINISTRA
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Venezia
Ridgeciano Haps
Ridgeciano Haps
ESTERNO SINISTRO
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
ATTACCANTE
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
ATTACCANTE

VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione

Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Davide Nicola

  • Esordio sulla panchina del Venezia per Davide Nicola, che ha preso il posto dell'esonerato Stroppa
  • Possibili alcune novità rispetto alla sconfitta contro l'Atalanta
  • Schingtienne potrebbe partire dal 1' in difesa
  • A centrocampo spazio a Kike Perez e Haps 
  • Possibile conferma per la coppia d'attacco Yeboah-Adams
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Benoît Badiashile
Benoît Badiashile
difensore centrale di sinistra
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Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
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Napoli
Giovane Giovane
Giovane Giovane
trequartista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
trequartista
pubblicità
Napoli
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca
attaccante

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione

Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Massimiliano Allegri

  • Lucca sarà titolare al centro dell'attacco nella trasferta di Venezia. Turno di riposo per Hojlund
  • Alle sue spalle giocheranno Giovane e McTominay
  • Due dubbi in difesa per Allegri: Beukema in vantaggio su Marianucci e Badiashile favorito su Rafa Marin

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