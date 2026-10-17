Dove vedere Bologna-Inter

La partita Bologna-Inter della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 17 ottobre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Inter

Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi, incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall'Ara. Dopo il 3-3 nella gara più recente, Bologna e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2013 e aprile 2014. Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l'Inter in campionato (3V, 1N), dopo che invece aveva perso ben 12 delle precedenti 15 gare casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3N). A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2V, 5N, 10P) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra). Il Bologna ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1P), tra cui i due più recenti. L'Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 con Luciano Spalletti (19), il 2002/03 con Héctor Cúper (19) e il 1997/98 con Luigi Simoni (19); nei precedenti tre casi l'Inter non ha però mai vinto lo Scudetto a fine stagione. L'Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato - pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma; i nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).