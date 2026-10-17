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Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Juventus e Lazio si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 20.45. Spalletti dovrebbe schierare Kolo Muani in attacco: alle sue spalle Alajbegovic e Nico Gonzalez. Sulle fasce Celik e McKennie. Gattuso dovrebbe partire con il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni

LE PAROLE DI SPALLETTI - LE PAROLE DI GATTUSO

Probabili Formazioni

Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
centrocampista centrale
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno sinistro
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Juventus
Nicolás González
Nicolás González
trequartista
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
trequartista
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

  • Spalletti dovrebbe puntare sulla trequarti con Nico Gonzalez e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani
  • A centrocampo Douglas Luiz e Sarr in mezzo, con Celik e McKennie sulle fasce
  • Dietro Kalulu-Bremer-Lucumì, con Vicario in porta
Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
terzino destro
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Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
mezzala destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
centravanti
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso

  • La novità rispetto al successo col Monza dovrebbe essere Sutalo titolare in difesa al posto di Doekhi, in coppia con Provstgaard
  • Completano il reparto Floriani e Tavares sulle fasce
  • A centrocampo Frattesi e Taylor ai lati di Belahyane
  • Tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni 
  • Torna tra i convocati anche Pellegrini

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