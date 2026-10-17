Juventus e Lazio si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 20.45. Spalletti dovrebbe schierare Kolo Muani in attacco: alle sue spalle Alajbegovic e Nico Gonzalez. Sulle fasce Celik e McKennie. Gattuso dovrebbe partire con il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni

LE PAROLE DI SPALLETTI - LE PAROLE DI GATTUSO