Juventus e Lazio si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 20.45. Spalletti dovrebbe schierare Kolo Muani in attacco: alle sue spalle Alajbegovic e Nico Gonzalez. Sulle fasce Celik e McKennie. Gattuso dovrebbe partire con il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
- Spalletti dovrebbe puntare sulla trequarti con Nico Gonzalez e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani
- A centrocampo Douglas Luiz e Sarr in mezzo, con Celik e McKennie sulle fasce
- Dietro Kalulu-Bremer-Lucumì, con Vicario in porta
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
- La novità rispetto al successo col Monza dovrebbe essere Sutalo titolare in difesa al posto di Doekhi, in coppia con Provstgaard
- Completano il reparto Floriani e Tavares sulle fasce
- A centrocampo Frattesi e Taylor ai lati di Belahyane
- Tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni
- Torna tra i convocati anche Pellegrini