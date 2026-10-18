L'allenatore biancoceleste conferma il 4-3-3 che tante soddisfazioni gli sta regalando. Davanti a Mandas, Floriani e Nuno Tavares sono i terzini con Sutalo e Provstgaard centrali. Belayhane detta i tempi a centrocampo con l'aiuto delle mezzali Frattesi e Taylor. In attacco si è meritato ampiamente un'altra chance il tridente con Isaksen e Zaccagni ai lati di Noslin