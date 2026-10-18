45'+2' - Squadre negli spogliatoi. Lazio in vantaggio 1-0 a Torino contro la Juve. Gol di testa di Provstgaard al 37'
Juventus-Lazio, il risultato in diretta LIVE
Gattuso conferma il tridente con Noslin centravanti supportato dagli esterni Isaksen e Zaccagni. A portare avanti la Lazio però è un difensore, Provstgaard, con una spizzata di testa perfetta su cross dalla trequarti di Zaccagni. I biancocelesti sfiorano il raddoppio con Nuno Tavares: il suo tiro di destro deviato da Bremer prende una traiettoria strana e sbatte sulla traversa. Per la Juve tanti cross, un gol annullato per fuorigioco a Kolo Muani e i fischi del pubblico all'intervallo
Come è andato il primo tempo
Buon ritmo da subito, entrambe le squadre hanno ambizione che non riescono a tradurre in occasioni chiare. La Juve ci prova soprattutto con i cross senza mai impensierire davvero Mandas. Al 24' segna Kolo Muani, ma il francese era in netto fuorigioco (spesso colto in castagna stasera). La Lazio viene fuori pian piano e ci prova soprattutto con Isaksen. Da una sua iniziativa nasce il corner che porta al gol di Provstgaard (bella palla tagliata di Zaccagni). Finale a tinte biancocelesti, Nuno Tavares colpisce una traversa fortunosa e all'intervallo arrivano i fischi del pubblico di casa
Traversa della Lazio!
44' - Sarr perde palla al limite dell'area della Lazio e avvia il contropiede ospite. Bremer ferma Isaksen, ma il pallone arriva a sinistra a Tavares. Il portoghese rientra e prova il tiro di destro, deviato da Bremer. La palla si impenna e colpisce la parte alta della traversa a Vicario battuto
Lazio in vantaggio!
37' - Ha segnato Provstgaard! Zaccagni crossa a rientrare in area dalla trequarti sinistra, il difensore stacca di testa tra Bremer e Lucumì e spizza il pallone dove Vicario non può arrivare. Gran palla del capitano biancoceleste
36' - Ancora Isaksen! Si accentra da destra e fa partire un sinistro secco verso il secondo palo dal limite dell'area. Palla fuori e deviata
33' - Che rischio per la la Lazio! Sutalo prima sbaglia in disimpegno regalando un pallone a Kolo Muani e poi lo ferma fuori area in uno contro uno
30' - Occasione per la Lazio. Zaccagni avvia l'azione con una verticalizzazione a sinistra per Taylor. L'olandese, dal lato corto dell'area, crossa bene sul secondo palo per Isaksen. Il danese, lasciato solo, prova a indirizzare un colpo di testa a palombella sul palo opposto. Palla fuori
Gol annullato alla Juve
24' - Kolo Muani batte Mandas al volo da due passi, ma il francese era in fuorigioco sia sul tentativo di tiro di Douglas Luiz che sul rimpallo con cui McKennie era poi riuscito a servirlo. Il Var conferma la valutazione arbitrale
22' - Zaccagni di tacco serve Nuno Tavares in area. Il portoghese vince un contrasto con Gonzalez e viene poi contenuto in angolo a fatica. Dalla bandierina però la Lazio si perde nell'esecuzione della battuta corta e perde palla
20' - Lucumì quasi liscia un pallone di sinistro e lo regala a Noslin in area. Lo stesso colombiano riesce poi a riscattarsi fermando l'iniziativa di Isaksen, servito subito dall'ex Verona
19' - Azione insistita della Juve sul suo lato sinistro. Alajbegovic e Celik tentano entrambi il cross di esterno destro, prima una ribattuta e poi la presa di Mandas evitano problemi alla Lazio
12' - Spunto di Kolo Muani sul lato sinistro dell'area di rigore: cross a rimorchio e prezioso intervento in scivolata di Provstgaard
11' - Cross dalla trequarti destra di Douglas Luiz per l'inserimento sul secondo palo di Celik, ostacolato bene col corpo da Isaksen. L'azione prosegue ed è Alajbegovic a crossare da sinistra per Nico: l'argentino tocca il pallone in area senza addomesticarlo, Mandas raccoglie il pallone
5' - Alajbegovic prova il tiro di sinistro da posizione centrale. Distanza rilevante, Mandas blocca
5' - Si fa vedere anche la Juve. Gran lancio di Douglas Luiz per la corsa di Kolo Muani. Mandas esce al limite dell'area e anticipa il francese
3' - Buon inizio della Lazio. Fraseggio stretto a cavallo dell'area di rigore avversaria e buon pallone di Taylor per il cross basso di Tavares dal lato corto: Vicario blocca in tuffo
1' - Si parte! Primo pallone toccato dagli ospiti con Noslin
Le squadre sono entrate in campo
Entrambe le squadre indossano la rispettiva prima maglia. Bianconera con pantaloncini neri per la Juve, celeste con pantaloncini bianchi per la Lazio
Conceicao Mvp di settembre
L'ala portoghese è stata nominata dai suoi tifosi il miglior bianconero del mese scorso. Oggi parte però dalla panchina dopo il nervosismo mostrato a Vigo in Europa League al momento della sua sostituzione
Come è andata finora la 7^giornata di Serie A
La partità del venerdì:
- Frosinone-Sassuolo 4-2
Le partite del sabato:
- Venezia-Napoli 1-0
- Bologna-Inter 1-3
- Roma-Genoa 2-0
Le partite della domenica:
- Udinese-Lecce 0-3
- Fiorentina-Como 1-3
- Milan-Atalanta 3-2
- Juventus-Lazio, tra poco alle 20.45
Le partite del lunedì:
- Monza-Cagliari, domani ore 18.30
- Parma-Torino, domani ore 20.45
La panchina della Lazio
Gli uomini a disposizione di Gattuso: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni
La panchina della Juventus
Gli uomini a disposizione di Domenichini: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal
Spalletti squalificato: in panchina c'è Domenichini
Spalletti non sarà in panchina stasera a causa della squalifica per la lite con Pisacane al termine della partita col Cagliari della scorsa settimana. Al suo posto Marco Domenichini, definito in passato da Spalletti "il miglior secondo del mondo". Di seguito, un suo identikit
Juventus, Domenichini in panchina contro la Lazio: chi è lo storico vice di SpallettiVai al contenuto
La squadra arbitrale del match
La partita è stata affidata a Davide Massa con la coppia di assistenti Alassio-Berti. Il IV ufficiale è Maresca, mentre al Var gli addetti sono Maraviglia e Aureliano
L'ultimo match della Lazio
I biancocelesti la scorsa settimana hanno battuto il Monza in casa. Un ottimo primo tempo, qualche rischio eccessivo nonostante la superiorità numerica nella ripresa e infine il sospiro di sollievo nel finale
L'ultimo match della Juve
Reduci dal deludente pareggio di Cagliari in campionato, i bianconeri si sono riscattati giovedì in Europa League vincendo in rimonta sul campo del Celta Vigo
Come è andata Milan-Atalanta
Si è da poco conclusa a San Siro la partita delle 18 tra Milan e Atalanta. Una sfida che ha regalato gol, emozioni e anche un appassionante finale. QUI potete rivivere tutte le emozioni del match e vedere gli highlights
La conferenza di Gattuso
Vincere, seppur su un campo difficile, per mantenere il passo dell'Inter e rimanere in testa alla classifica con i nerazzurri. L'obiettivo di Gattuso, che non teme il ruolo dello sfavorito nella partita di stasera e si toglie qualche sassolino dalla scarpa
Gattuso: 'Juve più forte sulla carta, ma voglio giocarmela con coraggio'Vai al contenuto
La conferenza di Spalletti
L'ottimo momento della Lazio di Gattuso, il punto sugli infortunati e l'esperimento Woltemade-Kolo Muani che ha dato ottimi frutti in Europa, sono alcuni degli spunti affrontati in conferenza stampa da Luciano Spalletti
Le scelte di Gattuso
L'allenatore biancoceleste conferma il 4-3-3 che tante soddisfazioni gli sta regalando. Davanti a Mandas, Floriani e Nuno Tavares sono i terzini con Sutalo e Provstgaard centrali. Belayhane detta i tempi a centrocampo con l'aiuto delle mezzali Frattesi e Taylor. In attacco si è meritato ampiamente un'altra chance il tridente con Isaksen e Zaccagni ai lati di Noslin
Le scelte di Spalletti
L'allenatore bianconero opta per la difesa composta da Kalulu, Bremer, Lucumì e Celik davanti a Vicario. In mezzo Douglas Luiz e Sarr, in avanti il trio di trequartisti da destra a sinistra prevede Nico Gonzalez, McKennie e Alajbegovic in appoggio a Kolo Muani
La prima rete in Serie A di Tijjani Noslin è arrivata proprio contro la Juventus, il 17 febbraio 2024 con l'Hellas Verona (2-2). L'olandese, due reti e due assist nelle ultime tre partite, sta vivendo la propria miglior stagione nei maggiori 10 campionati europei in termini di media minuti/partecipazioni attive con un gol o assist ogni 65': nel massimo campionato italiano in corso, solo l'avversario di giornata Edon Zhegrova (1G/A ogni 39') e Marcus Thuram (1G/A ogni 58') viaggiano ad un ritmo migliore
Randal Kolo Muani - già a segno contro la Lazio in Serie A il 10 maggio 2025 - è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre partite in campionato (1 gol+1 assist): tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 33 gare giocate nei maggiori cinque tornei europei. Dopo il centro contro il Cagliari nell'ultimo turno, il francese potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in queste competizioni per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025 nelle sue prime tre presenze in bianconero (gol contro il Napoli e doppiette contro Empoli e Como in quel caso)
Gennaro Gattuso (5 vittorie, 1 pareggio) potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere sei delle prime sette partite alla guida della Lazio nel torneo. Sono arrivati a cinque su sette Igor Tudor, Tommaso Maestrelli e Vladimir Petkovic
La Lazio è una delle due formazioni che hanno conquistato più punti in Serie A (16 in sei giornate, al pari dell'Inter) e l'ultima volta che aveva iniziato un turno di campionato, dopo aver disputato più di cinque gare nel torneo, senza avere punti di distacco dalla vetta era il 2010/11, quando prima dell'inizio dell'11ª giornata si trovava da sola al comando della classifica
La Lazio è ancora imbattuta in questo campionato grazie a cinque successi e un pareggio: solo sei volte nella propria storia in Serie A i biancocelesti hanno evitato la sconfitta in ciascuno dei primi sette match del torneo, ma senza mai registrare sei successi (5 vittorie, 2 pareggi sia nel 1972/73 che nel 1999/2000, annata dell'ultimo scudetto)
La Juventus ha conquistato 11 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) e nelle scorse 10 stagioni solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sette partite disputate nel torneo: 11 nel 2021/22 e 10 nel 2022/23
La Juventus va a bersaglio da 13 match casalinghi di fila contro la Lazio in Serie A (30 gol nel parziale, 2.3 in media a partita) e ha registrato una striscia più lunga di sfide interne con gol contro i biancocelesti solo nei primi 21 confronti in assoluto davanti al pubblico bianconero tra le due formazioni nel torneo
In generale, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A (87 vittorie, 40 pareggi, 37 sconfitte) e che ha segnato più gol contro i biancocelesti nella storia del torneo (290, almeno 18 più rispetto a qualsiasi altra squadra)
Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, tre vittorie a testa e tre pareggi, dopo che i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti in campionato
Per la prima volta nella storia della Serie A, la Juventus (11) affronta la Lazio (16) in un match del girone d'andata di un campionato con almeno cinque punti in meno dei biancocelesti (considerati i punti reali, quindi due a vittoria prima del 1994/95)
Buonasera a tutti. La domenica calcistica si chiude con l'atteso match tra Juventus e Lazio. Avviciniamoci al fischio d'inizio previsto alle 20.45