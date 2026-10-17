L'Inter rialza la testa dopo la sconfitta contro il Bruges in Champions League e batte per 3-1 il Bologna al Dall'Ara in rimonta. "L'approccio non è stato sbagliatissimo. Davanti a noi avevamo un avversario più fresco, anche se non è una cosa che vorrei usare come scusa. Abbiamo faticato all'inizio, ma poi abbiamo dominato il secondo tempo", ha detto a Dazn Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, che ha sostituito nelle interviste post partita Cristian Chivu (che non ha parlato perché è rimasto senza voce). Sul gruppo, capace di ribaltare la partita: "La nostra forza è il gruppo - ha confermato Kolarov -. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno ma a noi stessi". Poi, su Carlos Augusto (subentrato e autore del gol del 2-1): "Lo vedo tutti i giorni, non ha mai sbagliato un allenamento".