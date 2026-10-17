Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bologna-Inter, Kolarov: "Secondo tempo dominato. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno"

inter

Il vice allenatore dell'Inter ha parlato al posto di Chivu (rimasto senza voce) dopo la vittoria contro il Bologna: "Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno ma solo a noi stessi", ha spiegato a Dazn. Poi, in conferenza: "Gli errori difensivi fanno parte del gioco"

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

L'Inter rialza la testa dopo la sconfitta contro il Bruges in Champions League e batte per 3-1 il Bologna al Dall'Ara in rimonta. "L'approccio non è stato sbagliatissimo. Davanti a noi avevamo un avversario più fresco, anche se non è una cosa che vorrei usare come scusa. Abbiamo faticato all'inizio, ma poi abbiamo dominato il secondo tempo", ha detto a Dazn Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, che ha sostituito nelle interviste post partita Cristian Chivu (che non ha parlato perché è rimasto senza voce). Sul gruppo, capace di ribaltare la partita: "La nostra forza è il gruppo - ha confermato Kolarov -. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno ma a noi stessi". Poi, su Carlos Augusto (subentrato e autore del gol del 2-1): "Lo vedo tutti i giorni, non ha mai sbagliato un allenamento".

"Avrei firmato per vincere 3-1 con un nostro errore"

"Bisogna ricordare che in campo c'è anche l'avversario - ha spiegato Kolarov in conferenza stampa -. Il Bologna ha messo tanta intensità". Sui cambi che hanno fatto la differenza: "La nostra rosa è forte. La nostra fortuna è quella di avere giocatori che anche in allenamento vogliono solo migliorare". Sugli errori in difesa nel primo tempo: "Sono cose che fanno parte del gioco. Siamo comunque una squadra che fa tre gol di media a partita e imbattuti. Il primo tempo non mi è sembrato così negativo - ha spiegato -. Onestamente avrei firmato per vincere 3-1 ma commettendo un errore". Infine, sulla Champions: "Non penso che l'Inter stia faticando in Europa, a Madrid e nei primi 60 minuti con il Bruges la squadra ha fatto quello che doveva fare".

Leggi anche

Le pagelle di Bologna-Inter 1-3

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "Trasformiamo la delusione in rabbia"

Serie A

L'allenatore in conferenza dopo il ko: "Nel calcio ci sono momenti del genere e c'è solo un modo...

Dove vedere Roma-Genoa

guida tv

La sfida della 7^ giornata tra Roma e Genoa si gioca oggi, sabato 17 ottobre alle 20.45. La...

Spalletti: "Siamo sulla buona strada. Boga ha 30'"

juventus

La domenica di Serie A si chiuderà all'Allianz Stadium, con la sfida alle 20.45 tra Juventus e...

Lautaro: "3 o 4 nel '22 pensavano più al Mondiale"

l'intervista

L'attaccante, intervistato dalla federazione argentina, rivela un retroscena sul periodo che...

Dove vedere Bologna-Inter

guida tv

La partita tra Bologna e Inter della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 17 ottobre alle ore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE