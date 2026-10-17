Serie AGiornata 7 - sabato 17 ottobre 2026Giornata 7 - sab 17 ott
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Bologna-Inter 1-3, i cambi di Chivu decidono la sfida del Dall'Ara
L'Inter vince la sesta partita su sette in campionato e batte in rimonta il Bologna per 3-1. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sull'1-1 con i gol di Pobega e di Thuram, nella ripresa la squadra di Chivu la ribalta grazie ai cambi: prima Carlos Augusto per il 2-1, poi Bonny all'83'. Nerazzurri a quota 19 punti, primo ko sulla panchina del Bologna invece per Palladino