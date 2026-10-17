Serata memorabile per Emanuele Lulli, classe 2007 al primo gol con la Roma: "È un grande sogno che si realizza, ringrazio i compagni e il mister che mi mettono a mio agio. Devo puntare sui dribbling e l'uno contro uno". L'altro protagonista è Santiago Castro, che si sblocca in giallorosso con una rete da applausi: "Felice di averla trovata, stasera tanti di noi hanno guadagnato minuti e fiducia. Qua nessuno si sente titolare o alternativa"

ROMA-GENOA 2-0: GLI HIGHLIGHTS - VIDEO. IL GOL DI CASTRO