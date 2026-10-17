La sconfitta con Real è alle spalle, la Roma ritrova il sorriso in campionato battendo il Genoa 2-0 e riportandosi a -2 dall'Inter. Match complicato all'Olimpico in un primo tempo in cui ci sono solo due acuti: la traversa di Balerdi e quella di El Shaarawy. A inizio ripresa la sblocca Castro con una magia: tocco sotto che beffa Bijlov. La Roma controlla e poi segna il 2-0 con Lulli. Nel Genoa esordio per Robinho Junior, figlio dell'ex attaccante brasiliano

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