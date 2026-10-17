Milan e Atalanta si sfidano nella settima giornata di Serie A. Sarri con Zalewski-De Ketelaere-Rowe alle spalle di Krstovic. Amorim con due dubbi da sciogliere, uno in difesa e uno in attacco. Match in programma domenica 18 ottobre alle 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW