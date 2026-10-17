Milan e Atalanta si sfidano nella settima giornata di Serie A. Sarri con Zalewski-De Ketelaere-Rowe alle spalle di Krstovic. Amorim con due dubbi da sciogliere, uno in difesa e uno in attacco. Match in programma domenica 18 ottobre alle 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
MILAN (4-3-3) la probabile formazione
Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot, Chukwueze, Goncalo Ramos, Cisse. All. Amorim
- In difesa torna titolare Gila, insieme ai confermati De Winter e Pavlovic.
- Due ballottaggi per Amorim: sulla sinistra, dovrebbe giocare uno tra Moreira ed Estupinan
- In attacco, invece, è corsa a due tra Cisse (che viene dalla tripletta al Salisburgo in Europa League) e Pulisic per una maglia da titolare.
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri
- Nella difesa a 4 di Sarri Zappacosta e Bernasconi sulle fasce. Kristensen-Kolasinac coppia centrale
- In mezzo al campo Pasalic-Ederson
- In tre dietro a Krstovic: Zalewski, De Ketelaere e Rowe giocheranno sulle trequarti