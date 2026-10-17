Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Milan e Atalanta si sfidano nella settima giornata di Serie A. Sarri con Zalewski-De Ketelaere-Rowe alle spalle di Krstovic. Amorim con due dubbi da sciogliere, uno in difesa e uno in attacco. Match in programma domenica 18 ottobre alle 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
PORTIERE
Milan
Mario Gila
Mario Gila
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
pubblicità
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
DIFENSORE CENTRALE
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
pubblicità
Milan
Diego Moreira
Diego Moreira
terzino sinistro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
pubblicità
Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
ala destra
Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante
pubblicità
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
ala sinistra

MILAN (4-3-3) la probabile formazione

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot, Chukwueze, Goncalo Ramos, Cisse. All. Amorim

  • In difesa torna titolare Gila, insieme ai confermati De Winter e Pavlovic.
  • Due ballottaggi per Amorim: sulla sinistra, dovrebbe giocare uno tra Moreira ed Estupinan
  • In attacco, invece, è corsa a due tra Cisse (che viene dalla tripletta al Salisburgo in Europa League) e Pulisic per una maglia da titolare.
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
terzino destro
pubblicità
Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale
pubblicità
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
terzino sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista destro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista centrale
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
trequartista sinistro
pubblicità
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccante

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri

  • Nella difesa a 4 di Sarri Zappacosta e Bernasconi sulle fasce. Kristensen-Kolasinac coppia centrale
  • In mezzo al campo Pasalic-Ederson
  • In tre dietro a Krstovic: Zalewski, De Ketelaere e Rowe giocheranno sulle trequarti

Serie A: Altre Notizie

Lautaro: "3 o 4 nel '22 pensavano più al Mondiale"

l'intervista

L'attaccante, intervistato dalla federazione argentina, rivela un retroscena sul periodo che...

Dove vedere Bologna-Inter

guida tv

La partita tra Bologna e Inter della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 17 ottobre alle ore...

Gattuso: "Juve più forte, ma voglio giocarmela"

lazio

L'allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa la sfida in casa della Juve, in...

Dove vedere Venezia-Napoli

guida tv

La partita tra Venezia e Napoli della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 17 ottobre alle ore...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 17 ottobre, si scende in campo per la 7^ giornata di Serie A. Alle 20.45...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE