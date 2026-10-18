Milan avanti 2-0 sull'Atalanta dopo un primo tempo che sembra aver soddisfatto Amorim. I rossoneri partono forte e segnano subito con Pulisic, gol però annullato per un leggero fuorigioco. Krstovic si divora il vantaggio dopo aver saltato Maignan, il tutto mentre Kolasinac si rivolge alla panchina per chiedere il cambio. Al suo posto entra Obric, 20enne sloveno al debutto assoluto, che pochi minuti dopo è sfortunato nel deviare con un braccio un tiro di Musah. Chiffi va al monitor e decreta il rigore, trasformato da Ramos. Il Milan, intenso e ordinato, continua a fare la gara e trova il raddoppio prima dell'intervallo con Rabiot, servito in area da Moreira e bravo a concludere dopo essersi liberato di Obric