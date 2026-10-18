Milan-Atalanta, il risultato in diretta LIVE
Entrambe vittoriose in Europa, Milan e Atalanta si sfidano a San Siro. In avvio Pulisic segna ma la sua rete è annullata per fuorigioco; per l'Atalanta chance per Krstovic, che salta Maignan ma conclude fuori. Al 20' infortunio per Kolasinac e debutto per Obric che appena entrato causa subito il rigore trasformato da Ramos. Il raddoppio è di Rabiot. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
Krstovic non inquadra
51' - Ripartenza dell'Atalanta che si distende bene. A destra Bellanova galoppa scappando via e poi mette al centro rasoterra. Krstovic cerca la girata di prima verso la porta ma non inquadra lo specchio
48' - Brutta palla persa dall'Atalanta e il Milan riparte. Arrivato in area, Rabiot serve Chukwueze che dal versante destro cerca una conclusione a giro con il sinistro, ma conclude a lato
Amorim soddisfatto... non parla ai suoi
Molto soddisfatto del primo tempo del suo Milan, Amorim. Tanto che non ha nemmeno usato tutto l'intervallo per parlare alla squadra, rientrando in campo e andando a sedersi in panchina con grande anticipo
Cosa è successo nel primo tempo
Milan avanti 2-0 sull'Atalanta dopo un primo tempo che sembra aver soddisfatto Amorim. I rossoneri partono forte e segnano subito con Pulisic, gol però annullato per un leggero fuorigioco. Krstovic si divora il vantaggio dopo aver saltato Maignan, il tutto mentre Kolasinac si rivolge alla panchina per chiedere il cambio. Al suo posto entra Obric, 20enne sloveno al debutto assoluto, che pochi minuti dopo è sfortunato nel deviare con un braccio un tiro di Musah. Chiffi va al monitor e decreta il rigore, trasformato da Ramos. Il Milan, intenso e ordinato, continua a fare la gara e trova il raddoppio prima dell'intervallo con Rabiot, servito in area da Moreira e bravo a concludere dopo essersi liberato di Obric
Gran bel primo tempo del Milan, avanti 2-0 con i gol di Ramos su rigore e di Rabiot
Rabiot, con 3 gol (di fila) e un assist, ha preso parte ad almeno una rete per quattro match consecutivi. Inoltre, il francese è il primo centrocampista a riuscirci con la maglia del Milan in Serie A da Hakan Çalhanoglu a dicembre 2020
Rabiot esulta "contro" Chiffi, Maignan lo calma
Dopo il gol, Rabiot va a urlare qualcosa in direzione dell'arbitro che poco prima lo aveva ammonito. Amorim se ne accorge e chiede a Maignan di intervenire andando a placare il compagno di nazionale, che rischia (Chiffi se ne è accorto e gli ha fatto capire che lo sta tenendo d'occhio...)
Raddoppia il Milan, gol di Rabiot
43' - Moreira da sinistra, con un filtrante, serve Rabiot in area, spostato sul versante sinistro. Il francese stoppa, con una finta supera Obric e si accentra, poi chiude col rasoterra destro sul primo palo, a fil di palo
42' - Samardzic dal versante destro dell'area si accentra e cerca di chiudere col sinistro sul primo palo: palla che sfila a lato
41' - Rabiot protesta con troppa veemenza e Chiffi lo ammonisce
Ramos segna, 1-0 Milan
24' - Gonçalo Ramos trasforma il rigore aprendo il piatto destro e spiazzando Carnesecchi con grande tranquillità. Milan avanti a San Siro
Rigore per il Milan confermato
Il fallo di mano c'è, debutto amarissimo per il 20enne sloveno dell'Atalanta
Possibile rigore per il Milan
23' - Tiro di Musah contrastato proprio da Obric con un braccio, Chiffi va a rivedere al monitor
Kolasinac si è fatto male e chiede il cambio
20' - Debutto per Obric, che entra senza nemmeno il riscaldamento
Krstovic salta Maignan ma poi sbaglia
19' - Che occasione per Krstovic! Lanciato tutto solo verso la porta, con la difesa del Milan messa malissimo, riesce a saltare Maignan in uscita al limite dell'area, aggirandolo sulla sinistra, ma poi conclude sull'esterno della rete
16' - Palla lunga per Krstovic, contrastato. Ne approfitta De Ketelaere che cerca di involarsi verso la porta, entra in area e conclude male, contrastato da Pavlovic
Annullato gol a Pulisic
13' - Chukwueze da destra mette al centro, tocco di Gonçalo Ramos in mezzo, davanti alla porta e palla che sfila arrivando alle sue spalle a Pulisic: controllo e tiro immediato da due passi. Rete annullata per il fuorigioco di Pulisic al momento del tocco di Ramos
10' - Chukwueze da destra trova Rabiot in area: il francese, leggermente spostato sulla destra, riceve e ci prova di potenza ma non inquadra la porta
8' - Già due situazioni in cui Moreira si destreggia bene in difesa. Nella seconda intercetta un filtrante che poteva mandare l'Atalanta in porta in contropiede
1' - Nel Milan Rabiot ha iniziato in posizione più avanzata, insieme a Pulisic a sostegno di Ramos. Moreira parte molto basso a sinistra, con difesa schierata a 4 ma licenza di offendere per il belga
1' - Nell'Atalanta De Ketelaere ha iniziato sottopunta con Samardzic sulla trequarti a destra
L'arbitro Chiffi guida le squadre in campo. Maignan ed Ederson i due capitani. Dopo l'inno della Serie A e il saluto tra i giocatori si comincia. Primo incrocio in carriera tra Amorim e Sarri
Squadre pronte a entrare in campo a San Siro
- MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot; Chukwueze, Gonçalo Ramos, Pulisic. All. Amorim
- ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Samardzic, Rowe; Krstovic. All. Sarri
Su Sky inizia la diretta di Milan-Atalanta
Lo studio prepartita di Sky si chiude con la riflessione di Florenzi: "Giocare a 4 o a 5 cambia soprattutto nella fase difensiva, sono curioso di vedere come la interpreteranno oggi Chukwueze e Moreira". E adesso la diretta della partita, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
In mezzo torna Modric (e trova Pasalic)
Quinta da titolare per Modric (sulle sette di campionato, su nove contando anche l'Europa), che oggi sfida l'amico Pasalic (ex Milan, nella stagione 2016/17)
Giuntoli: "Anno per trovare identità chiara"
Cristiano Giuntoli (ds Atalanta) a Sky: "Infortuni? Abbiamo una rosa ampia e una squadra competitiva. Spiace avere tanti assenti nella stessa zona di campo, in difesa. Più che il modulo conta l'atteggiamento, per creare la mentalità che vogliamo costruire e dare continuità alle prestazioni. Anno di assestamento? Si può chiamare così oppure un 'ricominciare'; di sicuro è un anno in cui dobbiamo trovare un'identità chiara"
Amorim sul modulo: "Abbiamo un'idea degli spazi... "
A Sky anche le parole di Amorim prima della gara: "Abbiamo fatto partite migliori rispetto a Salisburgo, dobbiamo trovare continuità nella vittoria e sistemare alcuni dettagli. Modulo? Abbiamo un'idea degli spazi in cui i giocatori devono mettersi, questo è l'undici migliore per questa partita"
Samardzic: "Ora giochiamo come vuole Sarri"
Anche Samardzic ha parlato a Sky prima del match: "Abbiamo trovato il modulo, abbiamo iniziato a giocare veramente a calcio come chiede il mister. Cosa mi ha chiesto Sarri per oggi? Ha chiesto atteggiamento offensivo a tutta la squadra, cambiando anche le posizioni"
Musah a Sky: "Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così"
Il centrocampista del Milan ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita: "Oggi serve la massima attenzione, stiamo giocando bene e dobbiamo aggiustare piccoli dettagli. Abbiamo fatto bene a Salisburgo, continuiamo su quella linea"
Cardinale "salta" l'Atalanta
Dopo 6 partite di campionato in cui è sempre stato presente, Gerry Cardinale non sarà allo stadio per Milan-Atalanta. Per impegni familiari, infatti, è rimasto negli States. Nonostante questo, è sempre stato in contatto con la squadra
Il Como batte la Fiorentina e scavalca il Milan
Nel frattempo si è conclusa Fiorentina-Como, con la vittoria (3-1) della squadra di Fabregas, al momento quarta in classifica
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Florenzi in studio a Sky: "Mi aspetto la difesa a 3"
In studio a Sky è iniziato il prepartita e si discute sul possibile modulo del Milan. Il commento di Alessandro Florenzi: "Io mi aspetto la difesa a 3, non so quanto Moreira sia abituato a fare il terzino". A far cambiare il modulo saranno principalmente le posizioni di Gila (se si accentra la difesa sarà a 3, con Moreira a fare l'esterno del centromcapo a 5) e di Rabiot (che potrebbe anche avanzare sulla trequarti per fare un 3-4-2-1)
Milan: Modric dal 1', difesa a 4 e modulo che può variare
Amorim sciogli i dubbi e sceglie Pulisic. Nel tridente parte dunque fuori Cisse dopo la tripletta al Salisburgo. Attacco completato da Chukwueze e Gonçalo Ramos. A centrocampo torna Modric dal 1’, con Musah e Rabiot. Difesa a 4 con Moreira a sinistra, ma il modulo resta un dubbio: a seconda di come si disporranno gli uomini in campo può essere un 4-3-3, un 3-5-2, un 4-4-1-1, un 3-4-2-1.
- (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot; Chukwueze, Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim
Atalanta: Samardzic alle spalle di Krstovic
Rispetto alla vittoria in Europa sul Pafos Sarri cambia tutto l’attacco: il centravanti (gioca Krstovic al posto di Scamacca) e i tre trequartisti, con Samardzic sotto punta e De Ketelaere-Rowe larghi. A centrocampo Pasalic-Ederson, in difesa Bellanova a destra con Bernasconi sull’altra fascia e Kristensen-Kolasinac coppia centrale
- (4-2-3-1) Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Samardzic, Rowe; Krstovic. All. Sarri
Milan e Atalanta, dopo i successi in Europa
Sia Milan che Atalanta arrivano a questa partita dopo le due vittorie ottenute in Europa (in un turno complessivamente disastroso per i club italiani, con il poker di sconfitte in Champions. I rossoneri hanno battuto il Salisburgo 4-0 in trasferta, mentre la formazione di Sarri è reduce dal successo casalingo contro il Pafos 3-1.
Il Milan non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (2 pareggi, 4 sconfitte) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato: sette, tra novembre 2015 e settembre 2018 (5 pareggi, 2 sconfitte).
Solo contro la Juventus (47), l'Atalanta ha pareggiato più match che contro il Milan (46), nella propria storia in Serie A - completano il bilancio 55 vittorie rossonere e 29 successi della Dea.
L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in Serie A e solo una volta la Dea ha conquistato tre successi consecutivi nel torneo in casa dei rossoneri: tra marzo 1941 e marzo 1943.
Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime sei giornate di questa Serie A (3 vittorie, 3 pareggi) e l'ultima volta che i rossoneri hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime sette gare stagionali disputate nel torneo risale al 2021/22 (6 vittorie, 1 pareggio in quel caso).
Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce, il Milan potrebbe vincere tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. Inoltre, l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi in casa in campionato con annesso clean sheet, risale al periodo tra settembre e ottobre 2024 (anche in quel caso contro Venezia e Lecce, oltre che contro l'Udinese).
L'Atalanta ha perso le due ultime trasferte in Serie A (1-2 contro la Roma, 0-2 contro la Juventus) e potrebbe perdere tre match esterni di fila nel torneo con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2017 con Gian Piero Gasperini (in quel caso, 1-3 contro la Sampdoria, 1-2 contro l'Udinese e 0-2 proprio al Meazza, ma contro l'Inter).
Milan (60%, 3/5 - inclusa la rete di Cas Odenthal nell'ultimo turno contro il Sassuolo) e Atalanta (50%, 4/8) sono le due formazioni che, in percentuale, hanno concesso più reti da sviluppo di palla inattiva nella Serie A 2026/27.
Dopo l'assist con la Lazio e i gol contro Lecce e Sassuolo, Adrien Rabiot potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, l'ultimo centrocampista ad esserci riuscito con la maglia del Milan in Serie A è stato Hakan Çalhanoglu a dicembre 2020 (un assist a partita contro Parma, Genoa e Sassuolo, un gol e due passaggi vincenti contro la Lazio).
Nikola Krstovic ha preso parte a ciascuna delle tre reti con cui l'Atalanta ha battuto il Venezia nell'ultimo turno di campionato, grazie a due gol e un assist: esattamente le stesse partecipazioni attive che aveva collezionato nelle precedenti 11 presenze nel torneo. Solo una volta il classe 2000 (2G+1A contro il Milan in campionato) ha preso parte a più di una marcatura per due match di fila in Serie A: a settembre 2025 contro Lecce (2A) e Torino (2G).