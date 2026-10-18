Gleison Bremer ci mette la faccia dopo la sconfitta della Juventus per 3-0 contro la Lazio: "Fatto una brutta partita, stiamo male per questo ma dobbiamo subito ripartire perché non c'è tempo". Sulla personalità del gruppo: "Non posso prendere in braccio tutti, posso parlare ma ognuno ha il suo carattere. Quando senti i fischi, magari ti nascondi perché hai paura. Non sto puntando il dito contro i ragazzi, è normale che siamo diversi"

JUVE-LAZIO 0-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA