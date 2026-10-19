Brutta sconfitta per la Juventus in casa contro la Lazio. "Abbiamo mostrato molte fragilità, sono stati commessi degli errori in un contesto già molto difficile", ha spiegato Spalletti al Club su Sky Sport. L'allenatore non è sembrato molto contento delle parole di Bremer: "Ha detto che alcuni si nascondono? Lui anche ha fatto parte della partita di stasera, prima si parla di noi stessi. Anche io lo faccio. La squadra mi segue? Penso di sì"

"Bremer ha detto che alcuni giocatori si nascondono e che lui non può prendere tutti in braccio? Bremer non è escluso dalla partita di stasera, è dentro come tutti. Prima bisogna parlare di noi stessi e poi del resto della squadra . Anche io ora devo analizzarmi, farmi delle domande e trovare delle risposte". Luciano Spalletti ha replicato così al suo difensore in diretta al Club su Sky Sport.

"Dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi"

Squalificato dopo l'espulsione di Cagliari, Spalletti ha visto la sua squadra crollare dalla tribuna: "C'è stato chi ha sbagliato delle scelte, chi non ha compreso dei rischi, chi ha sbagliato perché voleva risolverla da solo. Abbiamo mostrato delle fragilità, abbiamo aggiunto degli errori alle difficoltà già oggettive di questa partita". Nonostante ciò, l'allenatore continua ad avere fiducia nel suo gruppo: "Io credo che i giocatori sappiano e capiscano quello che voglio, per me passa tutto dalla relazione con loro. Io voglio sempre instaurare dei rapporti per poter dire loro ciò che penso, ho una buona relazione con tutti qui". Qualcosa di nuovo però serve: "Dobbiamo trovare qualcosa di differente, dobbiamo frugarci dentro e tirar fuori qualcosa dalla propria fame, dalla propria voglia di reagire. Tutti noi dobbiamo rendere i tifosi orgogliosi di quello che facciamo, oggi non possono esserlo". Poi la risposta a chi gli ha chiesto se la squadra lo segue ancora: "Fino a ieri avrei detto di sì, oggi non lo so. Penso di sì, ma devo ripensare a quello che ho fatto”.