Dove vedere Milan-Atalanta

La partita tra Milan e Atalanta della 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 18 ottobre alle ore 18 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Massimiliano Nebuloni. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Alessandro Florenzi, Maurizio Compagnoni e Massimo Caputi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica , con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Paolo Assogna. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

I numeri di Milan e Atalanta

Il Milan non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (2N, 4P) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato: sette, tra novembre 2015 e settembre 2018 (5N, 2P). Solo contro la Juventus (47), l'Atalanta ha pareggiato più match che contro il Milan (46), nella propria storia in Serie A; completano il bilancio 55 vittorie rossonere e 29 successi dell'Atalanta. L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in Serie A. Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 3N). Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce, il Milan potrebbe vincere tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. L'Atalanta ha perso le due ultime trasferte in Serie A (1-2 contro la Roma, 0-2 contro la Juventus) e potrebbe perdere tre match esterni di fila nel torneo con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2017 con Gasperini (1-3 contro la Sampdoria, 1-2 contro l'Udinese e 0-2 al Meazza, ma contro l'Inter).