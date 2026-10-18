Adrien Rabiot, migliore in campo nella vittoria del Milan contro l'Atalanta, parla in maniera molto netta al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "Nonostante la vittoria sono arrabbiato, non possiamo fare un primo tempo così e poi crollare". Il francese ha detto la sua anche sui compagni entrati dalla panchina: "Chi entra deve fare di più". A livello personale Rabiot sta vivendo un ottimo momento, quello contro l'Atalanta è il 3° gol consecutivo in campionato

Come stai vivendo questo momento, e da leader dello spogliatoio come ti spieghi questa partita bellissima all’inizio e stranamente brutta alla fine?

"Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi stranamente negli ultimi 30 minuti del secondo tempo abbiamo perso il filo della partita. È un problema perché con un secondo tempo fatto così, il primo non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto questa partita ma non so alla fine se lo abbiamo meritato così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato nonostante la vittoria... e avevamo bisogno dei tre punti. Non possiamo fare un primo tempo del genere e poi crollare così".

Come si cancellano questi 30 minuti? È questione tecnico/tattica, fisica o solamente di testa?

"No, non è un tema fisico ma di testa. Eravamo sopra di 3 gol e poi abbiamo abbassato la tensione e la concentrazione. Quando affronti una squadra con giocatori così di qualità puoi rischiare anche di pareggiare o pedere la partita. Lo avevo già detto anche dopo il Sassuolo che dobbiamo migliorare su queste cose, perché la mentalità è una cosa fondamentale. Lo abbiamo visto stasera, il calcio è così: se perdi la concentrazione rischi di perdere le partite. Quindi bene per il primo tempo ma c’è da lavorare su questi aspetti e rivedere la partita. Abbiamo fatto tanti cambi ma secondo me quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita. Comunque sono 3 punti importantissimi e siamo contenti".