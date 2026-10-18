All'indomani della sconfitta di Venezia in campionato, il Napoli è tornato ad allenarsi per preparare la terza giornata di Champions, in programma martedì alle 21, al 'Maradona, contro il Bodo/Glimt (diretta su Sky Sport ). Assente l'allenatore, Massimiliano Allegri, che non ha potuto partecipare alla seduta odierna perché colpito da uno stato influenzale , come riportato nella nota ufficiale pubblicata dal club.

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Napoli, lavoro di scarico per i titolari al Penzo

"Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico - si legge ancora nel report sull'allenamento pubblicato dal Napoli -, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro individuale e successivamente in una sessione aerobica". La squadra di Allegri ha cominciato il campionato con tre sconfitte in sette partite, non iniziava così male da oltre 20 anni. La prima reazione si attende già in Europa, dove gli Azzurri sono ancora a zero punti.