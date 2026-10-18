La domenica della 7^ giornata si Serie A inizia alle 12.30 con Udinese-Lecce. Alle 15.00 è il momento di Fiorentina-Como, alle 18.00 scendono in campo Milan e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dal campo saranno degli nviati Peppe Di Stefano e Massimiliano Nebuloni. La domenica si chiude alle 20.45 con Juventus-Lazio.