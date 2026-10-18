Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 7^ giornataguida tv
Oggi, domenica 18 ottobre, si scende in campo per la 7^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Milan-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 7^ giornata si Serie A inizia alle 12.30 con Udinese-Lecce. Alle 15.00 è il momento di Fiorentina-Como, alle 18.00 scendono in campo Milan e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dal campo saranno degli nviati Peppe Di Stefano e Massimiliano Nebuloni. La domenica si chiude alle 20.45 con Juventus-Lazio.
Gli studi di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Stefano De Grandis. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Alessandro Florenzi, Maurizio Compagnoni e Massimo Caputi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Paolo Assogna. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 18 ottobre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con con Sara Benci, Federico Zancan e Stefano De Grandis
- ore 12.30: Udinese-Lecce su DAZN 1
- ore 15.00: Fiorentina-Como su DAZN 1
- dalle 15.45: Sunday Football con Leo Di Bello, Alessandro Florenzi, Maurizio Compagnoni e Massimo Caputi
- ore 18.00: MILAN-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Massimiliano Nebuloni
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- ore 20.45: Juventus-Lazio su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Paolo Assogna