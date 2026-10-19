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Juve, infortunio Conceicao: lussazione alla spalla, torna dopo la sosta. Le news

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La Juventus perde Francisco Conceiçao fino alla prossima sosta per le nazionali. Il portoghese, uscito dolorante al termine della sfida persa 3-0 dai bianconeri contro la Lazio, si è sottoposto lunedì 19 ottobre ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lussazione gleno-omerale della spalla sinistra. Il portoghese dovrà dunque fermarsi fino alla prossima sosta per le nazionali, in programma dal 9 al 17 novembre

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La Juventus deve fare i conti anche con l'infortunio di Francisco Conceicao. L'esterno portoghese, subentrato al 66' della sfida poi persa dai bianconeri contro la Lazio per 3-0, è uscito dal campo al fischio finale dolorante alla spalla sinistra. La diagnosi degli esami strumentali a cui Conceicao si è sottoposto nella mattinata di lunedì 19 ottobre è chiara: c'è lussazione per il numero 7 juventino come si legge nel comunicato del club: "Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di domenica. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Spalletti, quindi, perde un altro giocatore per infortunio. Conceicao si dovrà fermare fino alla prossima sosta per le nazionali, che durerà dal 9 al 17 novembre. Il portoghese salterà due gare di Europa League (contro Rennes e Az Alkmaar) e quattro partite di campionato, tra cui il big match casalingo con il Napoli dell'1 novembre e la trasferta del Franchi con la Fiorentina in programma l'8 novembre.

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