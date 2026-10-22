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Europa LeagueGiornata 3 - giovedì 22 ottobre 2026Giornata 3 - gio 22 ottAllianz Stadium
Juventus
18:45
Rennes
Juventus18:45 Rennes
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Juventus-Rennes, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Allo Stadium va in scena la terza giornata di Europa League tra Juventus e Rennes. Spalletti punta sulla coppia d'attacco Woltemade-Kolo Muani e McKennie alle loro spalle, Celik e Cambiaso sono gli esterni di centrocampo. Difesa a 3 anche per Haise, con in avanti l'ex biancoceleste Dia e Al-Taamari. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

FORMAZIONI UFFICIALI 

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. All. Haise

in evidenza

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LIVE

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. All. Haise

statistiche

I precedenti

Juventus e Rennes si sono affrontate nella finale della Coppa Intertoto 1999, con i bianconeri che hanno vinto 4-2 tra andata e ritorno (2-0 in casa, 2-2 in trasferta).

Il bilancio della Juve contro le francesi

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite contro squadre francesi nelle principali competizioni UEFA (1 vittoria, 3 pareggi), dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1 vittoria); inoltre, dopo l'1-1 contro il Lille (novembre 2024) e lo 0-0 contro il Monaco (gennaio 2026), la Vecchia Signora potrebbe impattare tre sfide consecutive contro queste avversarie per la prima volta nella sua storia.

Il bilancio del Rennes contro le italiane

In tutte le competizioni europee, il Rennes ha perso tutte e quattro le trasferte disputate in Italia, uscendo sconfitto ogni volta contro una squadra diversa (Juventus, Udinese, Lazio, Milan).

Bianconeri reduci da tre vittorie in Europa

La Juventus ha vinto ciascuna delle ultime tre partite tra Champions League ed Europa League e non registra più successi consecutivi nelle grandi competizioni europee da febbraio-aprile 2023: quattro di fila, tutti in Europa League.

Quattro successi di fila allo Stadium

La Juventus ha vinto le ultime quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee, segnando 12 gol e subendone due. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato una striscia di vittorie interne più lunga è stata tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei).

Juve miglior attacco della League Phase

La Juventus, miglior attacco di questa Europa League al pari del Besiktas (sette), potrebbe segnare almeno otto gol nelle prime tre partite stagionali di una grande competizione europea per la prima volta dal 2003/04: otto reti nelle prime tre di Champions League in quel caso (vs Galatasaray, Olympiakos e Real Sociedad).

L'inizio (convincente) del Rennes

Il Rennes ha iniziato questa stagione di Europa League senza sconfitte (1 vittoria, 1 pareggio) ed è la squadra che vanta sia il dato minore di Expected Goals avversari (0.79) sia il minor numero di tiri subiti (13).

Bottino pieno fin qui per Woltemade

Nick Woltemade ha segnato in entrambe le partite giocate con la Juventus in questa edizione di Europa League (2 gol); solo due giocatori sono andati a segno nelle loro prime tre presenze con il club bianconero nelle principali competizioni europee: Darko Kovacevic nel 1999 e Roberto Baggio nel 1990.

La crescita di Kolo Muani in Europa

Randal Kolo Muani ha preso parte a cinque gol (4G+1A) nelle sue ultime cinque presenze tra Champions League ed Europa League, lo stesso numero di coinvolgimenti rispetto alle sue precedenti 22 gare tra Tottenham, Juventus e Psg nelle principali competizioni UEFA (3G+2A).

Il valore offensivo di Lucumí

Nessun giocatore ha preso parte a più sequenze su azioni terminate in gol in questa Europa League rispetto a Jhon Lucumí: quattro, al pari di Bamidele Yusuf.