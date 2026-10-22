Juventus-Rennes, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Allo Stadium va in scena la terza giornata di Europa League tra Juventus e Rennes. Spalletti punta sulla coppia d'attacco Woltemade-Kolo Muani e McKennie alle loro spalle, Celik e Cambiaso sono gli esterni di centrocampo. Difesa a 3 anche per Haise, con in avanti l'ex biancoceleste Dia e Al-Taamari. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. All. Haise
in evidenza
Formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. All. Haise
I precedenti
Juventus e Rennes si sono affrontate nella finale della Coppa Intertoto 1999, con i bianconeri che hanno vinto 4-2 tra andata e ritorno (2-0 in casa, 2-2 in trasferta).
Il bilancio della Juve contro le francesi
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite contro squadre francesi nelle principali competizioni UEFA (1 vittoria, 3 pareggi), dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1 vittoria); inoltre, dopo l'1-1 contro il Lille (novembre 2024) e lo 0-0 contro il Monaco (gennaio 2026), la Vecchia Signora potrebbe impattare tre sfide consecutive contro queste avversarie per la prima volta nella sua storia.
Il bilancio del Rennes contro le italiane
In tutte le competizioni europee, il Rennes ha perso tutte e quattro le trasferte disputate in Italia, uscendo sconfitto ogni volta contro una squadra diversa (Juventus, Udinese, Lazio, Milan).
Bianconeri reduci da tre vittorie in Europa
La Juventus ha vinto ciascuna delle ultime tre partite tra Champions League ed Europa League e non registra più successi consecutivi nelle grandi competizioni europee da febbraio-aprile 2023: quattro di fila, tutti in Europa League.
Quattro successi di fila allo Stadium
La Juventus ha vinto le ultime quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee, segnando 12 gol e subendone due. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato una striscia di vittorie interne più lunga è stata tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei).
Juve miglior attacco della League Phase
La Juventus, miglior attacco di questa Europa League al pari del Besiktas (sette), potrebbe segnare almeno otto gol nelle prime tre partite stagionali di una grande competizione europea per la prima volta dal 2003/04: otto reti nelle prime tre di Champions League in quel caso (vs Galatasaray, Olympiakos e Real Sociedad).
L'inizio (convincente) del Rennes
Il Rennes ha iniziato questa stagione di Europa League senza sconfitte (1 vittoria, 1 pareggio) ed è la squadra che vanta sia il dato minore di Expected Goals avversari (0.79) sia il minor numero di tiri subiti (13).
Bottino pieno fin qui per Woltemade
Nick Woltemade ha segnato in entrambe le partite giocate con la Juventus in questa edizione di Europa League (2 gol); solo due giocatori sono andati a segno nelle loro prime tre presenze con il club bianconero nelle principali competizioni europee: Darko Kovacevic nel 1999 e Roberto Baggio nel 1990.
La crescita di Kolo Muani in Europa
Randal Kolo Muani ha preso parte a cinque gol (4G+1A) nelle sue ultime cinque presenze tra Champions League ed Europa League, lo stesso numero di coinvolgimenti rispetto alle sue precedenti 22 gare tra Tottenham, Juventus e Psg nelle principali competizioni UEFA (3G+2A).
Il valore offensivo di Lucumí
Nessun giocatore ha preso parte a più sequenze su azioni terminate in gol in questa Europa League rispetto a Jhon Lucumí: quattro, al pari di Bamidele Yusuf.