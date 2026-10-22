Juventus-Rennes, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Allo Stadium va in scena la terza giornata di Europa League tra Juventus e Rennes. Spalletti punta sulla coppia d'attacco Woltemade-Kolo Muani e McKennie alle loro spalle, Celik e Cambiaso sono gli esterni di centrocampo. Difesa a 3 anche per Haise, con in avanti l'ex biancoceleste Dia e Al-Taamari. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD