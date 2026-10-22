Il presidente azzurro ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club, allontanando le voci di una cessione: "Il Napoli non è in vendita -le parole di Aurelio De Laurentiis- Ho incontrato Rizzetta, volevano pagare una parte dei due miliardi alla firma, un'altra in tre anni. Per il momento non ho deciso di vendere, se dovessi farlo preferirei a un napoletano e non a un americano" NAPOLI, INCONTRO ADL-RIZZETTA

Aurelio De Laurentiis spegne le voci su una possibile vendita del Napoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del club, il presidente azzurro ha respinto le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e ha raccontato anche i contatti avuti in passato con Matt Rizzetta. "Il Napoli non è in vendita", ha ribadito il patron azzurro. "Gli arabi mi offrirono 3 miliardi e mezzo, ma io non volevo andare in pensione. Il cinema so ancora farlo e il calcio, che non sapevo farlo, ho imparato a farlo nonostante le mille difficoltà. Il calcio è vecchio e andrebbe rivisitato per essere liberato dal gioco di chi non ha squadre e ci conduce giorno per giorno". De Laurentiis ha poi ricostruito la trattativa avuta con Rizzetta e con alcuni fondi interessati all'acquisto del club: "Circa un anno fa ricevo una richiesta di incontro da Matt Rizzetta che non conoscevo. Per educazione ho risposto. Mi ha introdotto a un paio di fondi che lui rappresentava, volevano comprare il Napoli. E' accaduto tra febbraio e marzo dello scorso anno. Abbiamo messo i loro avvocati e i nostri avvocati a confronto. Volevamo fare una valutazione anche per capire cosa ci fosse dietro tramite una due diligence che non è mai iniziata".

L'incontro con Rizzetta e le ipotesi di accordo Il presidente ha quindi spiegato il principale ostacolo all'operazione: "Loro volevano pagare una parte dei 2 miliardi alla firma e un'altra nei successivi tre anni. Prima mi era stato detto che io avrei dovuto gestire, fino a ridurre questo ruolo e diventare alla fine presidente onorario. Io ho chiesto garanzie per far continuare questo lavoro dopo 22 anni di azienda. Io avevo un dovere verso i tifosi del Napoli che sono in tutto il mondo". E ancora: "I soldi sono importanti, ma sono l'ultima cosa. Matt Rizzetta mi ha detto di avere due o tre fondi alle spalle, ma dei 2 miliardi sarebbero arrivati durante gli anni e non subito". De Laurentiis ha confermato di avere mantenuto rapporti cordiali con l'imprenditore italoamericano: "Matt Rizzetta mi chiede di venire a vedere il Napoli e io sono felice di ospitarlo. Lui mi ha ospitato in America per vedere una partita di basket. Quando mi parla della cessione del Napoli gli dico di non ricominciare con questa telenovela. Io voglio fare lo stadio, servirà un grande impegno anche fisico. Lui probabilmente avrebbe accettato il Maradona. Con un nuovo stadio al posto del Maradona sarebbe bello fare un grande parco pieno di verde". Infine la frase destinata a far discutere: "Per il momento non ho deciso di vendere, ma se dovessi venderlo preferirei farlo a un napoletano e non a un americano. Ognuno di noi sa bene con chi rapportarsi in casa propria. Se un napoletano avesse voglia di sostituirmi tra 2, 3 o 5 anni bene. Ho lavorato per 22 anni per un popolo meraviglioso". Approfondimento Incontro De Laurentiis-RIzzetta: cosa sappiamo