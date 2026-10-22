La presentazione dell’8^ giornata Serie A

L’ottavo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 23 e si chiude domenica 25 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW : Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

L’ottavo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Torino-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con un due partite alle 15.00 Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo, alle 18.00 Napoli-Roma. Alle 20.45 è il momento di Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Inter-Fiorentina e alle 15.00 Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia, alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Udinese-Milan.