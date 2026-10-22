La presentazione dell’8^ giornata Serie A

Serie A, la presentazione dell’8^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
L’ottavo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 23 e si chiude domenica 25 ottobre. Su Sky e in streaming su NOW: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
L’ottavo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Torino-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con un due partite alle 15.00 Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo, alle 18.00 Napoli-Roma. Alle 20.45 è il momento di Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Inter-Fiorentina e alle 15.00 Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia, alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Udinese-Milan.
Serie A, la programmazione della 8^ giornata
Venerdì 23 ottobre
- ore 20.45: Torino-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Zanotti]
Sabato 24 ottobre
- ore 15.00: Cagliari-Bologna su DAZN 1– [Bonacina]
- ore 15.00: Como-Sassuolo su DAZN 1 – [Di Marco]
- ore 18.00: Napoli-Roma su DAZN 1 – [Colombo]
- ore 20.45: Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Arena]
Domenica 25 ottobre
- ore 12.30: Inter-Fiorentina su DAZN 1 – [Mariani]
- ore 15.00: Atalanta-Frosinone su DAZN 1 – [Marinelli]
- ore 15.00: Genoa-Venezia su DAZN 1 – [Sozza]
- ore 18.00: Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Maresca]
- ore 20.45: Udinese-Milan su DAZN 1 – [Marcenaro]
Un Super Weekend da non perdere su Sky Sport
Dalla MotoGP in Australia nella notte fra sabato e domenica, al Gran Premio degli Stati Uniti in Formula 1. Dalla Serie A alla Premier League, senza dimenticare il la Serie A di basket e il tennis.
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 8^ giornata
Nessun giocatore squalificato per la 8^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.