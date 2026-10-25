Udinese e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A: nel periodo cinque successi rossoneri e tre bianconeri - tra cui uno nel precedente più recente, 3-0 lo scorso 11 aprile.
Udinese-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Tante le assenze nel Milan (le ultime sono quelle di Rabiot, Gila e Diego Moreira), Amorim lancia per la prima volta da titolare il 2006 Sankhoun Diawara, terzino a sinistra. È 442 con Pulisic e il ritorno di Ramos davanti. Udinese reduce da cinque ko di fila: Runjaic conferma trequarti e attacco con Ekkelenkamp e Chakvetadze insieme a Davis. Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
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FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim
Runjaic a Dazn: "Lavoriamo duro, concentriamoci su quello che conta. Il momento e la mia posizione? Non è una questione mia personale, in due anni non siamo mai scesi sotto il 12° posto, quindi riprendiamo a fare quanto fatto".
La Juve batte 2-0 il Lecce
I bianconeri tornano a vincere con le reti di McKennie e Douglas Luiz. Il primo la sblocca finalizzando uno schema su punizione, il secondo raddoppia prima dell’intervallo con un preciso tiro dal limite. Nella ripresa il Lecce cresce, la Juventus soffre ma riesce a difendere il risultato e in classifica aggancia il Frosinone
HIGHLIGHTS. Milan, "consolati" così: il Bournemouth ha appena battuto 3-0 anche il Manchester United
Alle 21 un grande evento su Sky: Kimi Antonelli può diventare campione del mondo!
Al Circuito delle Americhe di Austin la prima occasione di Kimi Antonelli per vincere il titolo Mondiale. Il leader del campionato deve vincere e sperare che Russell chiuda nono (o peggio) e Hamilton quinto (o peggio). Incastro difficile ma non impossibile per un appuntamento comunque storico e che dalle 21 potrete seguire live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP Austin 2026: diretta live gara | Sky SportVai al contenuto
Le due panchine (tanti giovanissimi su quella del Milan)
• Bouyer (2008), Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto (2008), Vladimirov (2008), Ossola (2007), Terracciano, Nirash Perera (2007), Malick Cisse (2008), Menon (2009), Vos, Alphadjo Cisse (2006), Camarda (2008), Musah
• Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Gómez, Ebosse, Jovanovic
VIDEO. Le ufficiali della partita
La formazione ufficiale del Milan
• MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim
• Tante assenze per Amorim che arriva a Udine senza Gila, Rabiot, Diego Moreira che si aggiungono agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano. Difesa a quattro con Tomori terzino a destra e, soprattutto, la prima volta da titolare del 2006 Sankhoun Diawara, terzino a sinistra. Hutchinson e Bartsaghi esterni più Ramos e Pulisic davanti
La formazione ufficiale dell'Udinese
• UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
• L'Udinese arriva da cinque sconfitte consecutive. Senza Alaba (risentimento al polpaccio destro), in difesa c'è Palma insieme a Kabasele e Abankwah. Confermata la trequarti e l'attacco visto a Lecce con Ekkelenkamp e Chakvetadze insieme a Davis
Milan, infermeria piena. E sabato 31 c'è il derby… (in diretta su Sky!)
Oltre agli indisponibili (da tempo) Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano, Amorim dovrà fare a meno di tre titolarissimi: non ci saranno Rabiot (affaticamento al polpaccio destro), Moreira (affaticamento al flessore sinistro) e Gila (infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra). E va ricordato che dopo l'infrasettimanale col Bologna, sabato 31 ottobre c'è il derby in diretta su Sky…
Il prossimo weekend (dopo l'infrasettimanale) arriva un derby 'da paura': Milan-Inter sarà su Sky!
Udinese reduce da 5 ko di fila, ma Runjaic è stato confermato dopo il ko col Lecce
Nell'ultimo weekend di campionato era arrivata ma quinta sconfitta consecutiva in Serie A per il club friulano: dopo il ko casalingo contro il Lecce, l'Udinese si era interrogata sui motivi della crisi, ma Runjaic è stato confermato e, infatti, guiderà la squadra anche oggi.
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Nonostante il Milan abbia segnato 24 gol nelle ultime 13 gare di Serie A contro l'Udinese (una media di 1.8 a incontro), non ha trovato la rete in quella più recente - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due clean sheet consecutivi contro i rossoneri risale al periodo tra il 1993 e il 1994 (due pareggi per 0-0).
Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese, con uno score aggregato di 10-2; solo una volta è riuscito a trovare quattro successi esterni di fila contro questa avversaria nella competizione, tra il 1999 e il 2001.
L'Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina).
Il Milan ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in Serie A; l'ultima volta che ha registrato quattro pari esterni di fila nella competizione risale ad aprile-maggio 2017, con Vincenzo Montella in panchina.
L'Udinese ha perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1 vittoria, 1 pareggio); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei).
Ruben Amorim è il terzo allenatore a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine con il Milan in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (senza sconfitte nelle prime otto) e Luis Carniglia nel 1963 (imbattuto nelle prime 13). I rossoneri possono registrare zero ko nelle prime otto gare stagionali per la terza volta nelle ultime 20 stagioni nella competizione, dopo il 2020/21 e il 2021/22.
Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all'Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M'gladbach) - due centri realizzati e 10 subiti dopo l'intervallo.
L'unica occasione in cui Jurgen Ekkelenkamp ha sia segnato che servito un assist in un incontro di Serie A è stata lo scorso 11 aprile contro il Milan; il giocatore dell'Udinese, che non è ancora andato a segno in casa nel torneo in corso, è il secondo centrocampista con più tiri tentati in questo campionato (20, meno solo dei 35 di Nico Paz).
Adrien Rabiot (oggi assente) ha segnato o fornito un assist in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Serie A (tre centri e due passaggi vincenti); gli unici centrocampisti del Milan che sono stati coinvolti in almeno una rete in cinque gare di fila nella competizione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) sono Hakan Çalhanoglu (nel luglio 2020) e Kaká (nell'ottobre 2004 e nel maggio 2008).