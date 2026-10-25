Tante le assenze nel Milan (le ultime sono quelle di Rabiot, Gila e Diego Moreira), Amorim lancia per la prima volta da titolare il 2006 Sankhoun Diawara, terzino a sinistra. È 442 con Pulisic e il ritorno di Ramos davanti. Udinese reduce da cinque ko di fila: Runjaic conferma trequarti e attacco con Ekkelenkamp e Chakvetadze insieme a Davis. Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

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