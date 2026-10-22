Torino-Monza, le probabili formazioni della partita di serie A

Torino e Monza aprono su Sky l'8^giornata di serie A. Due mesi dopo la sfida di Coppa Italia, vinta dalla formazione di Juric, le due squadre arrivano rinfrancate dalle vittorie contro Parma e Cagliari. Abate conferma gli undici del Tardini e confida nel tandem Simeone.-Adams. Un dubbio per reparto per Juric: Goglichidze in vantaggio su Carboni, Akinsanmiro su Ondoa mentre Cutrone verso la maglia dal 1' alle spalle di Varela
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Torino
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
- Si va verso la conferma della squadra che ha vinto a Parma
- Scelte ristrette in difesa per l'assenza di Rodriguez
- A centrocampo Fitz Jim e Gineitis reclamano spazio
La probabile formazione del Monza
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, F. Ondoa, Folorunsho, Bakoune; Cutrone, Robinson; Varela. All. Juric
- Lucchesi torna dalla squalifica e torna in difesa
- A centrocampo Ondoa in vantaggio su Akinsanmiro
- Confermato Robinson dietro a Varela: insieme a lui Cutrone è in vantaggio su Mota per una maglia sulla trequarti