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Torino-Monza, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Torino e Monza aprono su Sky l'8^giornata di serie A. Due mesi dopo la sfida di Coppa Italia, vinta dalla formazione di Juric, le due squadre arrivano rinfrancate dalle vittorie contro Parma e Cagliari. Abate conferma gli undici del Tardini e confida nel tandem Simeone.-Adams. Un dubbio per reparto per Juric: Goglichidze in vantaggio su Carboni, Akinsanmiro su Ondoa mentre Cutrone verso la maglia dal 1' alle spalle di Varela

LE PARTITE DELLA 8^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di destra
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore di sinistra
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Torino
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Centrocampista di destra
Torino
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Torino
Daniel Santos Bragança
Daniel Santos Bragança
Centrocampista di sinistra
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Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

La probabile formazione del Torino

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Ignazio Abate

  • Si va verso la conferma della squadra che ha vinto a Parma
  • Scelte ristrette in difesa per l'assenza di Rodriguez
  • A centrocampo Fitz Jim e Gineitis reclamano spazio
Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
Portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Difensore di destra
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Monza
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
Difensore centrale
Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
Difensore di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
Esterno destro
Monza
Manga Foe Ondoa
Manga Foe Ondoa
Centrocampista centrale
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Centrocampista centrale
Monza
Adam Bakoune
Adam Bakoune
Esterno sinistro
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Monza
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Trequartista di destra
Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
Trequartista di sinistra
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Monza
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Attaccante

La probabile formazione del Monza

MONZA (3-4-2-1): TornqvistKouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, F. Ondoa, Folorunsho, Bakoune; Cutrone, Robinson; Varela. All. Juric

  • Lucchesi torna dalla squalifica e torna in difesa 
  • A centrocampo Ondoa in vantaggio su Akinsanmiro
  • Confermato Robinson dietro a Varela: insieme a lui Cutrone è in vantaggio su Mota per una maglia sulla trequarti

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