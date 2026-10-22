Torino-Monza, le probabili formazioni della partita di serie A

Torino e Monza aprono su Sky l'8^giornata di serie A. Due mesi dopo la sfida di Coppa Italia, vinta dalla formazione di Juric, le due squadre arrivano rinfrancate dalle vittorie contro Parma e Cagliari. Abate conferma gli undici del Tardini e confida nel tandem Simeone.-Adams. Un dubbio per reparto per Juric: Goglichidze in vantaggio su Carboni, Akinsanmiro su Ondoa mentre Cutrone verso la maglia dal 1' alle spalle di Varela

LE PARTITE DELLA 8^ GIORNATA