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Torino-Monza, Abate: "Restiamo umili, non abbiamo fatto ancora niente". VIDEO

torino

Ignazio Abate ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria (la terza consecutiva in campionato) del suo Torino contro il Monza per 3-2: "Non abbiamo fatto ancora niente, siamo all'ottava giornata. Dobbiamo continuare a crescere, a pedalare e ad alimentare l'anima di questo gruppo". Sulla partita: "La cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione dopo la rete subita, anche se abbiamo preso due gol evitabili". Nel video l'intervista completa

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