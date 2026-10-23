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Como-Sassuolo, Fabregas: "Aquilani mio erede? Non ho mai pensato di andare via". Video

como

Dopo la grande notte in Champions, il Como torna in campo contro il Sassuolo, domenica alle 15. In conferenza stampa, Fabregas ha risposto così alla domanda su Aquilani, allenatore dei neroverdi, come suo possibile erede: "Non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine. Posso sicuramente dire che ha un gioco molto simile per idee". Poi sugli infortunati: "Liberali non ci sarà, ha una cosa piccola. Anche Kean out". Guarda il VIDEO qui sopra

PROBABILI COMO-SASSUOLO

In conferenza stampa, Fabregas ha parlato di Aquilani, allenatore del Sassuolo e suo prossimo rivale nel match di domenica 24 ottobre alle 15: "Lo conosco bene, ci siamo conosciuti in Serie B. Mi sembra che stia facendo un lavoro incredibile. Sta avendo una crescita costante come allenatore e propone un calcio diverso e molto interessante. A Catanzaro faceva cose molto interessanti e sono molto contento che gli stia andando bene". Sulla possibilità che sia il suo erede al Como, ha aggiunto: "No ho mai pensato di lasciareIo non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine, ma non l'ho mai fatto. Per questo non ti posso dire. Posso sicuramente dire parole positive, è un gioco molto simile per idee".

Fabregas: "Kean e Liberali out"

Fabregas ha fatto il punto sugli infortunati in casa Como: "Ci sono gli stessi infortunati dell'altro giorno. Liberali ha una cosa molto piccola, domani non penso ci sarà ma è una cosa piccola. Anche Kean non può esserci. Potrebbe esserci martedì ma non posso garantirlo". Mentre su Nico Paz ha aggiunto: "Ha fatto una crescita incredibile. Fa la differenza con la sua mentalità, anche prima di competere. Perché non lo cambio mai? Per questo".

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