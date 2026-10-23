Doppio infortunio in casa Juventus. Dopo il 2-2 in Europa League contro il Rennes Zeki Celik - già sostituito al termine del primo tempo - e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di venerdì 23 ottobre. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il turco e una lesione di basso grado del soleo destro per l'argentino. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi. Celik e Nico Gonzalez torneranno a disposizione di Luciano Spalletti dopo la sosta per le nazionali in programma a novembre.