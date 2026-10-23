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Juventus, per Celik e Nico Gonzalez problemi muscolari: tornano dopo la sosta

juventus

Problemi muscolari per Celik e Nico Gonzalez nel match di Europa League pareggiato 2-2 contro il Rennes. Il turco ha una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, per l'argentino invece lesione di basso grado del soleo destro. Entrambi torneranno dopo la sosta per le nazionali del mese di novembre

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Doppio infortunio in casa Juventus. Dopo il 2-2 in Europa League contro il Rennes Zeki Celik - già sostituito al termine del primo tempo - e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di venerdì 23 ottobre. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il turco e una lesione di basso grado del soleo destro per l'argentino. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi. Celik e Nico Gonzalez torneranno a disposizione di Luciano Spalletti dopo la sosta per le nazionali in programma a novembre.

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