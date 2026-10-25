Emergenza infortuni per Spalletti e attacco "obbligato": riproposto dunque il tandem con Woltemade e Kolo Muani, e alle loro spalle McKennie. Rispetto alla gara di Europa League con il Rennes non cambia nemmeno il centrocampo, con la conferma di Koopmeiners e Douglas Luiz. A destra Kalulu al posto di Celik, confermato Cambiaso a sinistra. In difesa Lucumi con Gatti e Bremer

(3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti