Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio in Europa League la Juventus vuole tornare alla vittoria in campionato. Spalletti punta ancora sull’attacco a due Woltemade-Kolo Muani e McKennie sulla trequarti. Di Francesco conferma il tridente con cui ha battuto 3-0 l’Udinese: N’Dri, Geubbels, Fatah. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
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La classifica al momento (e come può cambiare)
Si sono da poco concluse Atalanta-Frosinone (con uno spettacolare 4-4) e Genoa-Venezia (1-0). Alla luce di questi risultati, se la Juventus vincesse aggancerebbe proprio il Frosinone al sesto posto. Clamoroso il balzo che farebbe il Lecce se vincesse: supererebbe proprio la Juve, oltre a Napoli e Atalanta
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Juve con 6 "titolari" infortunati
Gli ultimi che si sono aggiunti alla lunga lista sono Nico Gonzalez e Celik, che torneranno dopo la sosta di novembre. In tutto 8 infortunati per Spalletti per un'infermieria piena in un momento molto delicato della stagione dei bianconeri. Ecco i possibili tempi di recupero
Juventus, emergenza infortuni, in 8 ai box: come potrebbe giocareVai al contenuto
Lecce, conferme per Di Francesco
Dopo la bella vittoria di Udine, Di Francesco conferma 10 undicesimi di formazione. Coulibaly è ko e gioca Dramé, in attacco il tridente con N’Dri, Geubbels e Fatah
- LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco
Juventus, Spalletti ancora col tandem "Kolo-Wolte"
Emergenza infortuni per Spalletti e attacco "obbligato": riproposto dunque il tandem con Woltemade e Kolo Muani, e alle loro spalle McKennie. Rispetto alla gara di Europa League con il Rennes non cambia nemmeno il centrocampo, con la conferma di Koopmeiners e Douglas Luiz. A destra Kalulu al posto di Celik, confermato Cambiaso a sinistra. In difesa Lucumi con Gatti e Bremer
- (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare contro la Juventus disputate in Serie A dal 2004/05 in avanti (5 pareggi, 14 sconfitte): 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci.
Solo l'Inter (13) ha vinto più trasferte di Serie A contro il Lecce rispetto alla Juventus (12, come la Roma) -completano il bilancio cinque pareggi e tre successi salentini.
Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Lecce e Juventus si affrontano dall'ottava giornata di campionato in avanti con meno di tre punti di distanza l'una dall'altra; prima di questa stagione, il minimo distacco al momento della sfida tra le due formazioni dopo sette gare risaliva alla 17ª giornata del 1989/90 (quattro punti in più per i bianconeri).
Escluse neopromosse e retrocesse, il Lecce è l'unica squadra che non ha pareggiato nessun incontro di Serie A da inizio maggio ad oggi: sei successi a fronte di cinque sconfitte per i salentini nel periodo - tuttavia, quattro di queste arrivate nelle sei gare più recenti (2 vittorie).
La Juventus ha conquistato 11 punti finora in questa Serie A (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte); in caso di mancato successo contro il Lecce, otterrebbe meno di 14 punti dopo le prime otto gare giocate in due stagioni consecutive per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (considerando tre punti a vittoria da sempre, l'ultima volta in cui è accaduto risale al 1977/78-1978/79).
Il Lecce non ha raccolto nessun punto nelle ultime nove gare di Serie A disputate contro avversarie del lato sinistro della classifica a inizio giornata e nelle sei più recenti di queste non ha realizzato neanche una rete.
Solo l’Inter (3232) ha ricevuto più pressioni da parte degli avversari rispetto alla Juventus (3179) in questa Serie A; sul fronte opposto, il Lecce è la formazione che ha esercitato più pressioni sugli avversari nel torneo in corso (3129).
Tiago Gabriel è il difensore che ha realizzato più gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie A tra quelli nati dal 2004 in avanti: quattro; tra questi giocatori, inoltre, è quello con più presenze (43), intercetti (54), respinte difensive (274) e duelli aerei vinti (138) sempre dall'inizio dello scorso campionato.
Douglas Luiz è l'unico giocatore che ha effettuato almeno 120 movimenti palla al piede (min. 5 metri - 121) e almeno 120 passaggi positivi terminati nel terzo di campo offensivo (161) in questa Serie A.
Sei dei nove gol di Randal Kolo Muani in Serie A sono stati segnati fuori casa (il 67%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di reti in bianconero nella competizione, solo Sergio Brio (75%) ha una percentuale più alta di centri realizzati in trasferta (67% anche per Federico Chiesa, Michele Padovano e Riccardo Carapellese)