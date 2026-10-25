Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LEC-
JUV-
UDI-
MIL-
INT2
FIO1
ATA4
FRO4
GEN1
VEN0
Serie AGiornata 8 - domenica 25 ottobre 2026Giornata 8 - dom 25 ottStadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Lecce
18:00
Juventus
Lecce18:00 Juventus
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Dopo il pareggio in Europa League la Juventus vuole tornare alla vittoria in campionato. Spalletti punta ancora sull’attacco a due Woltemade-Kolo Muani e McKennie sulla trequarti. Di Francesco conferma il tridente con cui ha battuto 3-0 l’Udinese: N’Dri, Geubbels, Fatah. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco 

 

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

in evidenza

• Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.

• Guarda Lecce-Juventus su Sky o in streaming su NOW

LIVE

La classifica al momento (e come può cambiare)

Si sono da poco concluse Atalanta-Frosinone (con uno spettacolare 4-4) e Genoa-Venezia (1-0). Alla luce di questi risultati, se la Juventus vincesse aggancerebbe proprio il Frosinone al sesto posto. Clamoroso il balzo che farebbe il Lecce se vincesse: supererebbe proprio la Juve, oltre a Napoli e Atalanta

La classifica della Serie A 2026-2027

La classifica della Serie A 2026-2027

Vai al contenuto

Juve con 6 "titolari" infortunati

Gli ultimi che si sono aggiunti alla lunga lista sono Nico Gonzalez e Celik, che torneranno dopo la sosta di novembre. In tutto 8 infortunati per Spalletti per un'infermieria piena in un momento molto delicato della stagione dei bianconeri. Ecco i possibili tempi di recupero

Juventus, emergenza infortuni, in 8 ai box: come potrebbe giocare

Juventus, emergenza infortuni, in 8 ai box: come potrebbe giocare

Vai al contenuto

Lecce, conferme per Di Francesco

Dopo la bella vittoria di Udine, Di Francesco conferma 10 undicesimi di formazione. Coulibaly è ko e gioca Dramé, in attacco il tridente con N’Dri, Geubbels e Fatah

  • LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

Juventus, Spalletti ancora col tandem "Kolo-Wolte"

Emergenza infortuni per Spalletti e attacco "obbligato": riproposto dunque il tandem con Woltemade e Kolo Muani, e alle loro spalle McKennie. Rispetto alla gara di Europa League con il Rennes non cambia nemmeno il centrocampo, con la conferma di Koopmeiners e Douglas Luiz. A destra Kalulu al posto di Celik, confermato Cambiaso a sinistra. In difesa Lucumi con Gatti e Bremer

  • (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
statistiche

Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare contro la Juventus disputate in Serie A dal 2004/05 in avanti (5 pareggi, 14 sconfitte): 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci.

statistiche

Solo l'Inter (13) ha vinto più trasferte di Serie A contro il Lecce rispetto alla Juventus (12, come la Roma) -completano il bilancio cinque pareggi e tre successi salentini.

statistiche

Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Lecce e Juventus si affrontano dall'ottava giornata di campionato in avanti con meno di tre punti di distanza l'una dall'altra; prima di questa stagione, il minimo distacco al momento della sfida tra le due formazioni dopo sette gare risaliva alla 17ª giornata del 1989/90 (quattro punti in più per i bianconeri).

statistiche

Escluse neopromosse e retrocesse, il Lecce è l'unica squadra che non ha pareggiato nessun incontro di Serie A da inizio maggio ad oggi: sei successi a fronte di cinque sconfitte per i salentini nel periodo - tuttavia, quattro di queste arrivate nelle sei gare più recenti (2 vittorie).

statistiche

La Juventus ha conquistato 11 punti finora in questa Serie A (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte); in caso di mancato successo contro il Lecce, otterrebbe meno di 14 punti dopo le prime otto gare giocate in due stagioni consecutive per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (considerando tre punti a vittoria da sempre, l'ultima volta in cui è accaduto risale al 1977/78-1978/79).

statistiche

Il Lecce non ha raccolto nessun punto nelle ultime nove gare di Serie A disputate contro avversarie del lato sinistro della classifica a inizio giornata e nelle sei più recenti di queste non ha realizzato neanche una rete.

statistiche

Solo l’Inter (3232) ha ricevuto più pressioni da parte degli avversari rispetto alla Juventus (3179) in questa Serie A; sul fronte opposto, il Lecce è la formazione che ha esercitato più pressioni sugli avversari nel torneo in corso (3129).

statistiche

Tiago Gabriel è il difensore che ha realizzato più gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie A tra quelli nati dal 2004 in avanti: quattro; tra questi giocatori, inoltre, è quello con più presenze (43), intercetti (54), respinte difensive (274) e duelli aerei vinti (138) sempre dall'inizio dello scorso campionato.

statistiche

Douglas Luiz è l'unico giocatore che ha effettuato almeno 120 movimenti palla al piede (min. 5 metri - 121) e almeno 120 passaggi positivi terminati nel terzo di campo offensivo (161) in questa Serie A.

statistiche

Sei dei nove gol di Randal Kolo Muani in Serie A sono stati segnati fuori casa (il 67%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di reti in bianconero nella competizione, solo Sergio Brio (75%) ha una percentuale più alta di centri realizzati in trasferta (67% anche per Federico Chiesa, Michele Padovano e Riccardo Carapellese)