Lazio-Parma, le probabili formazioni del match di Serie A

La Lazio vuole continuare a vincere per vivere una notte al primo posto: Gattuso dovrebbe riproporre lo stesso 11 che ha battuto 3-0 la Juventus. Il ballottaggio è a centrocampo con Taylor in vantaggio su Dele-Bashiru. Nel Parma, Gilardino dovrebbe puntare sulla coppia Romero-Touré in attacco. Partita in diretta sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione
Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
- Si va verso lo stesso XI che ha battuto 3-0 la Juve
- Il ballottaggio è a centrocampo con Taylor in vantaggio su Dele-Bashiru
- Noslin come punta, accompagnato da Isaksen e Zaccagni
PARMA (3-5-2), la probabile formazione
Corvi, Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Romero. All. Gilardino
- Gilardino dovrebbe puntare sull'attacco a due composto da Romero e Touré
- Centrocampo a cinque: sulle fasce Britschgi e Valeri
- Difesa con Delprato, Troilo e Diego Carlos