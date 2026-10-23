Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Lazio-Parma, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

La Lazio vuole continuare a vincere per vivere una notte al primo posto: Gattuso dovrebbe riproporre lo stesso 11 che ha battuto 3-0 la Juventus. Il ballottaggio è a centrocampo con Taylor in vantaggio su Dele-Bashiru. Nel Parma, Gilardino dovrebbe puntare sulla coppia Romero-Touré in attacco. Partita in diretta sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LE PAROLE DI GATTUSO

Probabili Formazioni

Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
terzino destro
pubblicità
Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
centrocampista centrale
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
centrocampista centrale
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
attaccante
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione

Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

  • Si va verso lo stesso XI che ha battuto 3-0  la Juve 
  • Il ballottaggio è a centrocampo con Taylor in vantaggio su Dele-Bashiru
  • Noslin come punta, accompagnato da Isaksen e Zaccagni
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centrale di destra
pubblicità
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala destra
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
mezzala sinistra
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinisto
Parma
El Bilal Touré
El Bilal Touré
attaccante centrale
pubblicità
Parma
David Romero
David Romero
attaccante centrale

PARMA (3-5-2), la probabile formazione

Corvi, Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Romero. All. Gilardino

  • Gilardino dovrebbe puntare sull'attacco a due composto da Romero e Touré
  • Centrocampo a cinque: sulle fasce Britschgi e Valeri
  • Difesa con Delprato, Troilo e Diego Carlos

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Torino-Monza

guida tv

La sfida della 8^ giornata tra Torino e Monza si gioca oggi, venerdì 23 ottobre alle 20.45. La...

Juve, stop per Celik e Nico: tornano dopo la sosta

juventus

Problemi muscolari per Celik e Nico Gonzalez nel match di Europa League pareggiato 2-2 contro il...

Gattuso: "Senza voglia, con il Parma sarà dura"

LAZIO

Alla vigilia della sfida con il Parma (live sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in...

Dybala punta il Cagliari, Lulli prolunga

roma

Paulo Dybala va verso il recupero e dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la sfida di...

Gonçalo Ramos torna a disposizione per l'Udinese

da milanello

Buone notizie per Amorim e il Milan: Gonçalo Ramos si è allenato in gruppo dopo aver smaltito il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE