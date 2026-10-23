Lazio-Parma, le probabili formazioni del match di Serie A

La Lazio vuole continuare a vincere per vivere una notte al primo posto: Gattuso dovrebbe riproporre lo stesso 11 che ha battuto 3-0 la Juventus. Il ballottaggio è a centrocampo con Taylor in vantaggio su Dele-Bashiru. Nel Parma, Gilardino dovrebbe puntare sulla coppia Romero-Touré in attacco. Partita in diretta sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LE PAROLE DI GATTUSO