Chivu dovrebbe lanciare dal primo minuto Provedel fra i pali e potrebbe far riposare Dimarco restituendo a Carlos Augusto la fascia sinistra con Akanji in difesa. Pio Esposito torna a far coppia con Thuram vista l'assenza di Lautaro Martinez. Nella Fiorentina i dubbi di Vanoli sono fra Valdepenas e Viery a sinistra della difesa e Pellegrino e Beto al centro dell'attaco. Brescianini per l'indisponibile Oulai
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu
- Possibile esordio dal primo minuto per Provedel in porta
- In difesa se gioca Akanji, Bastoni si sposta a sinistra con Carlos Augusto esterno per Dimarco
- L'altra possibilità è di rivedere la difesa che ha giocato in Champions contro lo Shakthar con Dimarco in campo a sinistra
FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione
de Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Paolo Vanoli
- Dovrebbero essere Jimenez e Valdepenas i due esterrni difensivi titolari anche se le opzioni Dodò e Viery non sono da scartare
- A centrocampo fuori uso Oulai spazio per Brescianini
- Ballottaggio Beto-Pellegrino per il ruolo di centravanti con il secondo favorito