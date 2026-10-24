Chivu dovrebbe lanciare dal primo minuto Provedel fra i pali e potrebbe far riposare Dimarco restituendo a Carlos Augusto la fascia sinistra con Akanji in difesa. Pio Esposito torna a far coppia con Thuram vista l'assenza di Lautaro Martinez. Nella Fiorentina i dubbi di Vanoli sono fra Valdepenas e Viery a sinistra della difesa e Pellegrino e Beto al centro dell'attaco. Brescianini per l'indisponibile Oulai