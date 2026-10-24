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Inter-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Chivu dovrebbe lanciare dal primo minuto Provedel fra i pali e potrebbe far riposare Dimarco restituendo a Carlos Augusto la fascia sinistra con Akanji in difesa. Pio Esposito torna a far coppia con Thuram vista l'assenza di Lautaro Martinez. Nella Fiorentina i dubbi di Vanoli sono fra Valdepenas e Viery a sinistra della difesa e Pellegrino e Beto al centro dell'attaco. Brescianini per l'indisponibile Oulai

Probabili Formazioni

Inter
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore di sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista di destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista di sinistra
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Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
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Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu

  • Possibile esordio dal primo minuto per Provedel in porta
  • In difesa se gioca Akanji, Bastoni si sposta a sinistra con Carlos Augusto esterno per Dimarco
  • L'altra possibilità è di rivedere la difesa che ha giocato in Champions contro lo Shakthar con Dimarco in campo a sinistra
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Alex Jimenez
Alex Jimenez
Terzino destro
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
Difensore centrale
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
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Fiorentina
Valde
Valde
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista di destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Centrocampista di sinistra
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
Trequartista di destra
Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
Trequartista di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione

de Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Paolo Vanoli

  • Dovrebbero essere Jimenez e Valdepenas i due esterrni difensivi titolari anche se le opzioni Dodò e Viery non sono da scartare
  • A centrocampo fuori uso Oulai spazio per Brescianini
  • Ballottaggio Beto-Pellegrino per il ruolo di centravanti con il secondo favorito

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