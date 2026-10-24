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Lazio-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari

GUIDA TV

La sfida della 8^ giornata tra Lazio e Parma si gioca oggi, sabato 24 ottobre alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Lazio-Parma in tv

La partita tra Lazio e Parma della 8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 24 ottobre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.

I numeri di Lazio e Parma

La Lazio è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N); l'unico successo dei crociati nel periodo contro i biancocelesti è arrivato il 1° dicembre 2024 (3-1 al Tardini). La Lazio ha segnato in ciascuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma, la striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol contro una singola avversaria per i biancocelesti; l'ultimo precedente tra le due squadre in cui la Lazio non ha trovato la rete risale all'aprile 2013 (0-0). La Lazio è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Parma (8V 2N). La Lazio ha raccolto 19 punti nelle prime sette partite di questo campionato di Serie A (6V 1N), il miglior avvio di sempre nella storia del club nel massimo campionato. Inoltre, Gennaro Gattuso è diventato il primo allenatore nella storia della Lazio a vincere sei delle sue prime sette gare sulla panchina biancoceleste in Serie A. Il Parma ha perso cinque delle sette partite in questo campionato (1V, 1N); solo in due occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte dopo le prime otto gare: sei nel 2006/07 e sette nel 2014/15. Il Parma ha perso le ultime cinque trasferte in Serie A e solo tre volte ha registrato almeno sei sconfitte fuori casa di fila nel massimo campionato: sei nel periodo aprile 2021-agosto 2024, otto tra settembre 2014-febbraio 2015 e sette tra settembre-dicembre 2005.

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