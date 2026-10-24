Brutte notizie per i rossoneri verso la trasferta di domenica alle 20.45 a Udine. Oltre agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano, Amorim dovrà fare a meno di tre titolarissimi: non ci saranno Rabiot (affaticamento al polpaccio destro), Moreira (affaticamento al flessore sinistro) e Gila (infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra). Dopo l'infrasettimanale col Bologna, sabato 31 ottobre c'è il derby in diretta su Sky

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'8^ GIORNATA