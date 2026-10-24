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Udinese-Milan, non convocati per infortunio Gila, Rabiot e Moreira: Amorim in emergenza

MILAN

Brutte notizie per i rossoneri verso la trasferta di domenica alle 20.45 a Udine. Oltre agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano, Amorim dovrà fare a meno di tre titolarissimi: non ci saranno Rabiot (affaticamento al polpaccio destro), Moreira (affaticamento al flessore sinistro) e Gila (infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra). Dopo l'infrasettimanale col Bologna, sabato 31 ottobre c'è il derby in diretta su Sky

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'8^ GIORNATA

Milan in emergenza verso la trasferta a Udine. Dopo la pesante sconfitta a Bournemouth in Europa League, il tour de force dei rossoneri prosegue domenica alle 20.45 senza tre titolarissimi: non ci saranno Adrien Rabiot (affaticamento al polpaccio destro), Diego Moreira (affaticamento al flessore sinistro) e Mario Gila (infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra). Praticamente un'assenza per reparto per Ruben Amorim, che doveva fare già a meno degli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano.

Approfondimento

Tutti gli indisponibili squadra per squadra

Amorim ne convoca cinque del Milan Futuro

Ruben Amorim convoca cinque giocatori del Milan Futuro per la trasferta di Udine:

  • numero 47-Perera, terzino
  • numero 55-Vos, centrocampista 
  • numero 40-Ossola, esterno d’attacco
  • numero 48-M. Cisse, difensore 
  • numero 49-Menon, attaccante

 

Il calendario del Milan

Detto dell'imminente trasferta sul campo dell'Udinese, i rossoneri attendono altri impegni in agenda da qui alla sosta per le Nazionali. Mercoledì 28 ottobre alle 18.30 c'è la sfida casalinga nel turno infrasettimanale contro il Bologna, match seguito dal derby con l'Inter sabato 31 ottobre (in diretta alle 20.45 su Sky). Altro esame a San Siro giovedì 5 novembre alle 18.45 col Ferencvaros, infine la trasferta a Marassi domenica 8 novembre alle 15 contro il Genoa.

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