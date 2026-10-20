Introduzione
Alisson Santos, Alaba, Conceicao, Dybala e un (bel) po' di altri nuovi infortunati. L'ultimo turno di campionato ha tolto dal campo tanti titolari. Si allungano i tempi di recupero per Paulo Dybala: l'ultima risonanza ha evidenziato una minima lesione al gemello del polpaccio destro. Il trequartista giallorosso quindi dovrà allungare di un paio di settimane il proprio periodo di indisponibilità.
Allegri dovrà fare a meno di Alisson probabilmente fino a metà/fine dicembre: lesione distrattiva al bicipite femorale. Questo il verdetto: a seconda dell'evolzione del recupero, il Napoli stabilirà la giusta tempistica. La volontà è quella di non prendere ulteriori rischi, allungando magari di qualche settimana il recupero prima del via libera
Fracisco Conceicao si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lussazione gleno-omerale (già ridotta). Lo stop dell'esterno portoghese si prolungherà quindi fin dopo la sosta delle nazionali. Un altro problema non da poco per Spalletti. Restando sugli stessi colori di maglia, l'Udinese perde Alaba: per l'ex Real Madrid il problema è stato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Si fa sempre più critica la situazione difensiva per Maurizio Sarri e la sua Atalanta all'indomani dell'infortunio di Kolasinac. Gli accertamenti stabiliranno l'entità del problema ma non pare che il difensore possa recuperare in pochi giorni.
In casa Lecce, dopo il ko di Ilic, arriva quello di un altro centrocampista: Lassana Coulibaly che ha riportato una lesione di primo grado alla coscia. Di Francesco è quindi in piena emergenza in mediana. Un'altra lesione è quella diagnosticata a Roberto Piccoli: per l'attaccante del Bologna lo stop è di tre settimane.
Uno degli unici a "sorridere" è Gennaro Gattuso: l'allarme sulle condizioni di Taylor è rientrato e il centrocampista sarà regolarmente a disposizione. Non ci sono squalificati in vista del prossimo turno. L'unico diffidato è Ostigard.
Di seguito la situazione squadra per squadra su indisponibili e recuperabili in vista dell'8^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Allegri perde (di nuovo) Alisson Santos
- Continua il periodo no per il Napoli a tema infortuni. Di recente si erano fermati Favasuli, Neres e Vergara. Allegri aveva invece recuperato Alisson Santos che però si è fermato di nuovo
- Per l'esterno azzurro la diagnosi è stata di lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il suo rientro dovrebbe essere previsto per metà dicembre ma visto anche il quadro clinico precedente, il periodo di recupero potrebbe allungarsi fino alla fine del 2026
- Di seguito la situazione infortunati squadra per squadra
Alaba salta il Milan
- Uno dei possibili protagonisti in casa Udinese si ferma: la partita di David Alaba contro il Lecce è durata solo un tempo
- Il difensore austriaco, arrivato a fine settembre da svincolato, ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro
- Alaba salta quindi la sfida contro il Milan, le sue condizioni verranno poi valutate nel corso dei giorni
ATALANTA
8^ giornata: Atalanta-Frosinone
- KESSIE - Distrazione al polpaccio destro. Out fino a metà novembre
- KOLASINAC - Problema muscolare. In attesa di esami strumentali che definiscano entità dell'infortunio e tempi di recupero
- SCALVINI - Distrazione di basso grado ai flessori della gamba sinistra. In attesa di accertamenti. Rientro previsto a fine ottobre
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per la seconda metà di novembre.
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto la sosta di novembre
- K.SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- RASPADORI - Distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. 20 giorni di stop previsti
BOLOGNA
8^ giornata: Cagliari-Bologna
- ORSOLINI - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro nella seconda metà di novembre
- PICCOLI - Lesione del bicipite femorale della coscia destra. Rientro a fine novembre
- HOLM - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra febbraio e marzo 2027
CAGLIARI
8^ giornata: Cagliari-Bologna
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
COMO
8^ giornata: Como-Sassuolo
- CHALOBAH - Infortunio muscolare. In forte dubbio per l'8^ giornata
- KEAN - Problema alla tibia. Salta anche il Sassuolo
- DIAO - Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Rientro dopo la sosta
FIORENTINA
8^ giornata: Inter-Fiorentina
- ATTA - Sovraccarico addominale. Rientro a fine ottobre
- RANIERI - Problema a un piede. In forte dubbio per la gara contro l'Inter
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a dicembre
FROSINONE
8^ giornata: Atalanta-Frosinone
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Rientro programmato per inizio novembre
GENOA
8^ giornata: Genoa-Venezia
- COLOMBO - Distorsione alla caviglia. Rientro a fine ottobre
- BALDANZI - Problema all'adduttore. In dubbio per l'8^giornata
- MEICHTRY - Distrazione della muscolatura di un’anca. Possibile rientro a inizio novembre
- SOW - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro a inizio novembre
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella prima metà di novembre
INTER
8^ giornata: Inter-Fiorentina
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al flessore della coscia sinistra. Out fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre
- JONES - Risentimento agli adduttori. Rientro previsto la prima metà novembre
- STONES - Risentimento ai flessori. Tentativo di rientro per il derby del 31 ottobre
- PAVARD - Risentimento agli adduttori della coscia destra.. Rientro previsto per la prima metà di novembre
JUVENTUS
8^ giornata: Lecce-Juventus su Sky Sport
- CONCEICAO - Lussazione gleno-omerale. Rientro dopo la sosta
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- GRABARA - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita
LAZIO
8^ giornata: Lazio-Parma su Sky Sport
- TAYLOR - Fastidio muscolare alla coscia. Reuperabile per la sfida contro il Parma
- GUDMUNDSSON - Lussazione alla spalla destra. Rientro possibile entro la prima metà di novembre
- MARUSIC - In recupero da lesione muscolare. Resta in forte dubbio per l' 8^ giornata
- ROVELLA - In recupero dopo la lesione al polpaccio di fine agosto. Dovrebbe tornare a disposizione per fine ottobre/Inizio novembre
- CANCELLIERI - Ferita al ginocchio. Possibile recupero per l'8^ giornata
LECCE
8^ giornata: Lecce-Juventus su Sky Sport
- COULIBALY - Lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. RIentro dopo la sosta
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. Rientro probabile a inizio novembre
- ILIC - Lesione al retto remorale. Rientro nella seconda metà di novembre
MILAN
8^ giornata: Udinese-Milan
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Inizia la terapia conservativa. Rientro previsto all'inizio del 2027
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027
MONZA
8^ giornata: Torino-Monza su Sky Sport
- CIURRIA - Problema fisico. Resta in dubbio anche per l'8^giornata
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. Potrebbe tornare a disposizione a inizio novembre
- TOURE' - Problema ad un ginocchio precedentemente operato. Potrebbe tornare dopo la sosta
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
8^ giornata: Napoli-Roma
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a finde dicembre
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà dicembre
- VERGARA - Lesione al polpaccio. Indisponibile fino a fine novembre
- NERES - Lesione di basso grado alla coscia destra. Out almeno fino a inizio novembre o, al più tardi, dopo la sosta di novembre
PARMA
8^ giornata: Lazio-Parma su Sky Sport
- ELPHEGE - Operato per appendicite acuta. Tempi di recupero non ancora comunicati
- ALMQVIST - Lesione muscolare al polpaccio sinistro. Rientro a inizio novembre
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Possibile rientro a fine novembre
ROMA
8^ giornata: Napoli-Roma
- SVILAR - Micro-frattura al quinto dito del piede. Rientro nella seconda parte di novembre
- CRISTANTE - Infiammazione al ginocchio. In forte dubbio per l'8^ giornata
- KONE' - Lesione muscolare di primo grado. Punta a tornare il 7 novembre col Sassuolo, subito prima della sosta
- DYBALA - Lesione minina al gemello del polpaccio. Ritorno in campo previsto all'inizio di novembre
SASSUOLO
8^ giornata: Como-Sassuolo
- IDZES - Lesione al quadricipite. Possibile nella seconda metà di ottobre
- LEYSEN - Lesione al legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Si dovrà operare. Rientro nel 2027
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
TORINO
8^ giornata: Torino-Monza su Sky Sport
- ILKHAN - Distrazione muscolare di basso grado all'adduttore destro: i tempi di recupero si aggirano tra le due e le tre settimane di stop, l'obiettivo è tornare a inizio novembre.
- FORTINI - Problema all'adduttore. Possibile rientro a fine ottobre
UDINESE
8^ giornata: Udinese-Milan
- BAYO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Torna dopo la sosta
- ALABA - Risentimento al polpaccio destro. Salta il Milan, da valutare nel corso dei giorni
- ZANIOLO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro previsto nella prima metà di novembre
- GUEYE - Operato alla caviglia. Rientro previsto a metà/fine gennaio 2027
VENEZIA
8^ giornata: Genoa-Venezia
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- BUSIO - Distrazione intratendinea del bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- CORREIA - Problema ai flessori della coscia. In forte dubbio per l'8^giornata
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre