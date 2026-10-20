Introduzione

Alisson Santos, Alaba, Conceicao, Dybala e un (bel) po' di altri nuovi infortunati. L'ultimo turno di campionato ha tolto dal campo tanti titolari. Si allungano i tempi di recupero per Paulo Dybala: l'ultima risonanza ha evidenziato una minima lesione al gemello del polpaccio destro. Il trequartista giallorosso quindi dovrà allungare di un paio di settimane il proprio periodo di indisponibilità.



Allegri dovrà fare a meno di Alisson probabilmente fino a metà/fine dicembre: lesione distrattiva al bicipite femorale. Questo il verdetto: a seconda dell'evolzione del recupero, il Napoli stabilirà la giusta tempistica. La volontà è quella di non prendere ulteriori rischi, allungando magari di qualche settimana il recupero prima del via libera



Fracisco Conceicao si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lussazione gleno-omerale (già ridotta). Lo stop dell'esterno portoghese si prolungherà quindi fin dopo la sosta delle nazionali. Un altro problema non da poco per Spalletti. Restando sugli stessi colori di maglia, l'Udinese perde Alaba: per l'ex Real Madrid il problema è stato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Si fa sempre più critica la situazione difensiva per Maurizio Sarri e la sua Atalanta all'indomani dell'infortunio di Kolasinac. Gli accertamenti stabiliranno l'entità del problema ma non pare che il difensore possa recuperare in pochi giorni.



In casa Lecce, dopo il ko di Ilic, arriva quello di un altro centrocampista: Lassana Coulibaly che ha riportato una lesione di primo grado alla coscia. Di Francesco è quindi in piena emergenza in mediana. Un'altra lesione è quella diagnosticata a Roberto Piccoli: per l'attaccante del Bologna lo stop è di tre settimane.



Uno degli unici a "sorridere" è Gennaro Gattuso: l'allarme sulle condizioni di Taylor è rientrato e il centrocampista sarà regolarmente a disposizione. Non ci sono squalificati in vista del prossimo turno. L'unico diffidato è Ostigard.



Di seguito la situazione squadra per squadra su indisponibili e recuperabili in vista dell'8^ giornata di Serie A