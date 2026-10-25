Il "balletto" è sempre lo stesso: in due sulla palla, Koopmeiners e Douglas Luiz, in modo da confondere la difesa avversaria (chi calcerà?) e poi la battuta "a sorpresa". Uno schema che la Juventus aveva già provato giovedì sera contro il Rennes in Europa League (guadagnandone un calcio di rigore) e che ha ripetuto con il Lecce, stavolta andando in gol, al primo tiro della gara (minuto 29). Ecco allora come funziona: con una punizione a favore da posizione centrale (e piuttosto distante dalla porta), la Juventus porta due uomini sulla palla e tanti in mezzo all'area. Tra Koopmeiners con il mancino e Douglas Luiz di destro è difficile prevedere dove potrà essere messo il pallone, e così l’olandese finge di calciare ma a sorpresa è il brasiliano, con un guizzo, a scodellare velocemente verso il centro dell'area, sorprendendo la linea del Lecce. McKennie scatta alla perfezione e pazienza se il suo tocco al volo non è pulitissimo: la sua conclusione finisce comunque in rete.

juventus Spalletti: "Cambiato modulo, serviva più solidità"