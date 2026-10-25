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Lecce-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La sfida della 8^ giornata tra Lecce e Juventus si gioca oggi, domenica 25 ottobre alle 18. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Lecce-Juventus in tv

La partita tra Lecce e Juve della 8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 25 ottobre alle 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Angelo Carotenuto, Massimo Caputi e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis.

I numeri di Lecce e Juventus

Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare contro la Juventus disputate in Serie A dal 2004/05 in avanti (5N, 14P): 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci. Solo l'Inter (13) ha vinto più trasferte di Serie A contro il Lecce rispetto alla Juventus (12, come la Roma); completano il bilancio cinque pareggi e tre successi salentini. Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Lecce e Juventus si affrontano dall'ottava giornata di campionato in avanti con meno di tre punti di distanza l'una dall'altra; prima di questa stagione, il minimo distacco al momento della sfida tra le due formazioni dopo sette gare risaliva alla 17^ giornata del 1989/90 (quattro punti in più per i bianconeri). Escluse neopromosse e retrocesse, il Lecce è l'unica squadra che non ha pareggiato nessun incontro di Serie A da inizio maggio ad oggi: sei successi a fronte di cinque sconfitte per i salentini nel periodo; tuttavia, quattro di queste arrivate nelle sei gare più recenti (2V). La Juventus ha conquistato 11 punti finora in questa Serie A (3V, 2N, 2P); in caso di mancato successo contro il Lecce, otterrebbe meno di 14 punti dopo le prime otto gare giocate in due stagioni consecutive per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (considerando tre punti a vittoria da sempre, l'ultima volta in cui è accaduto risale al 1977/78-1978/79).

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