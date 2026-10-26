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Napoli, Allegri: 2 giornate di squalifica. Salta la Juventus? Il club valuta il ricorso

la squalifica

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal Giudice Sportivo di serie A all’allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, "per espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara" nella partita contro la Roma di sabato scorso. Oltre alla squalifica, l’allenatore toscano dovrà pagare un’ammenda di 10 mila euro. Allegri salterà le partite contro Monza e Juventus. Il club, nel frattempo, sta valutando l’ipotesi del ricorso

NAPOLI-ROMA 3-3: HIGHLIGHTS - PAROLE ALLEGRI

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