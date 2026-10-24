 Allegri espulso nel finale di Napoli Roma: il lancio della giacca. FOTO | Sky Sport
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Napoli-Roma, Allegri espulso nel finale: la sua giacca torna protagonista. FOTO

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"L'eterno ritorno dell'uguale", scriveva il filosofo Friedrich Nietsche. "Ci son cascato di nuovo", canta invece Achille Lauro. Al di là di come lo si voglia spiegare, è successo ancora. Allegri espulso nel finale di Napoli-Roma: faccia a faccia con il 4° uomo, si è tolto la giacca e ha lasciato il campo furioso. "Ormai mi cacciano senza che faccia nulla, non mi conviene più andare in panchina: ogni volta che mi muovo vengo espulso"

NAPOLI-ROMA 3-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE - LE PAROLE DI ALLEGRI

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