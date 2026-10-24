Napoli-Roma, Allegri espulso nel finale: la sua giacca torna protagonista. FOTO
"L'eterno ritorno dell'uguale", scriveva il filosofo Friedrich Nietsche. "Ci son cascato di nuovo", canta invece Achille Lauro. Al di là di come lo si voglia spiegare, è successo ancora. Allegri espulso nel finale di Napoli-Roma: faccia a faccia con il 4° uomo, si è tolto la giacca e ha lasciato il campo furioso. "Ormai mi cacciano senza che faccia nulla, non mi conviene più andare in panchina: ogni volta che mi muovo vengo espulso"
NAPOLI-ROMA 3-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE - LE PAROLE DI ALLEGRI
- Abbracci, risate e battute prima del calcio d'inizio. Napoli-Roma era partita così, con i due allenatori Allegri e Gasperini che si dimostrano reciprocamente stima e affetto
- Chissà quale sarà stata la battuta di Allegri al collega della Roma. Sono stati entrambi allievi di Galeone
- Avanti 2-0, il Napoli si è fatto rimontare. Dopo aver segnato di nuovo con McTominay, al 90' Balerdi ha replicato alla doppietta dello scozzese con la sua: 3-3 e un punto a testa. Nel frattempo, i giocatori del Napoli, e probabilmente anche la panchina azzurra, si lamentavano per un contatto precedente tra Beukema e l'argentino
- Poco prima di confermare la regolarità del gol, l'arbitro Colombo si avvicina alla panchina del Napoli e tira fuori il cartellino rosso. Il destinatario è proprio Allegri tra lo stupore generale
- Allegri si avvicina subito al IV ufficiale, Sacchi, per chiedergli: "Ma cosa ho detto? Ma cosa ho detto?". La risposta non convince l'allenatore, che subito replica: "Ma nooo"
- Il vice di Allegri, Landucci, prova a placarlo nel faccia a faccia con Sacchi. "Il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e sono stato espulso, non ho detto o fatto nulla", ha spiegato Allegri a Dazn nel post-partita. L'allenatore è apparso ancora molto nervoso per quanto accaduto
- In preda alla rabbia, Allegri si toglie la giacca mentre si allontana dal campo. Stavolta però, a differenza di quanto accaduto nel passato, resiste alla tentazione di lanciarla via e la tiene in mano
- Allontanandosi, Allegri incrocia lo sguardo con Gasperini. Non ci sono più i sorrisi complici dell'inizio. "Spero che non ce l'avesse con me, mica l'ho buttato fuori io", ha scherzato Gasperini nel post partita, provando un po' ad allentare la tensione
- Allegri non si è dato pace per l'espulsione subita. "Ogni volta che mi muovo vengo espulso, ci sono allenatori che si agitano sempre e a loro non succede nulla. La prossima volta resto seduto e non mi alzo mai, anzi forse non mi conviene nemmeno più andare in panchina"
- "Sono stato espulso perché sono stato zitto. Lo scorso anno mi sono arrivati 80mila euro di multa. Ormai me la daranno anche stavolta, faremo beneficenza anche a questo giro", ha detto in conferenza
- Allegri non ha proprio digerito il cartellino rosso: "Stasera per la prima volta in 25 anni non ho la lucidità necessaria per analizzare a caldo la partita, mi scuso ma può capitare anche a me"
- Tutto è cominciato nel dicembre 2015 in un Carpi-Juventus, quando i bianconeri vinsero 3-2 rischiando però la beffa nel finale. Infuriato, Allegri lanciò il cappotto
- L'episodio più famoso in bianconero resta l'espulsione nella finale di Coppa Italia vinta nel 2024. Anche quella volta contro c'era Gasperini, ma con l'Atalanta. La rabbia non era indirizzata ai suoi giocatori, ma all'arbitro Maresca e al designatore Rocchi in tribuna. Via la giacca, la cravatta e quasi la camicia
- Lo scorso anno, a stagione appena iniziata col Milan, l'allenatore livornese si arrabbiò tantissimo per un rigore prima assegnato e poi revocato al Var ai rossoneri. Anche lì il bersaglio fu la coppia arbitro-4° uomo, nello specifico Marcenaro e Rapuano. Proteste a muso duro, giacca tirata via ed espulsione. Ora anche al Maradona hanno preso confidenza con gli exploit di Allegri