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Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Lazio cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato nel turno infrasettimanale di Serie A: l'avversario è il Sassuolo, che apre ai biancocelesti le porte del Mapei Stadium martedì 27 ottobre alle 18.30. Gattuso pensa ad un possibile esordio dal 1' per Diogo Leite in difesa e fa i conti con tre ballottaggi. Aquilani, che non vince da 4 turni, propone un massiccio turnover rispetto alla partita con il Como. Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

SERIE A, LE NEWS VERSO IL TURNO INFRASETTIMANALE

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
terzino destro
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Sassuolo
Duje Caleta-Car
Duje Caleta-Car
difensore centrale
Sassuolo
Cas Odenthal
Cas Odenthal
difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

Le possibili scelte di Aquilani

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

  • Aquilani ridisegna quasi completamente la difesa dopo la sconfitta di Como: torna dal 1' Muric, così come Cinquegrano, Odenthal e Doig. 
  • A centrocampo, si rivede Thorstvedt, sostituito nell'ultima gara da Adzic che resterà in campo con l'intoccabile Matic.
  • Nel tridente offensivo, confermato sulla destra Berardi, mentre tornano dal 1' sia Sebastiano Esposito che Laurienté, subentrati nel match del Sinigaglia.
Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
terzino destro
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Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
difensore centrale
Lazio
Diogo Leite
Diogo Leite
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
mezzala destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala sinistra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
attaccante
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

Le possibili scelte di Gattuso

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

  • Un solo cambio previsto rispetto alla vittoria con il Parma: in difesa, dovrebbe giocare dal 1' Diogo Leite. Per il portoghese, sarebbe l'esordio da titolare in biancoceleste. Affianco a lui, giocherà uno tra Sutalo e Doekhi
  • In mezzo al campo, Dele-Bashiru potrebbe far rifiatare uno tra Frattesi e Taylor, con il confermato Belahyane in cabina di regia.
  • In attacco, da verificare le condizioni di Pinamonti, ancora alle prese con la febbre: in caso la smaltisse, l'italiano potrebbe essere convocato per la sfida alla squadra da cui la Lazio lo ha acquistato quest'estate.

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