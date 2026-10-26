La Lazio cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato nel turno infrasettimanale di Serie A: l'avversario è il Sassuolo, che apre ai biancocelesti le porte del Mapei Stadium martedì 27 ottobre alle 18.30. Gattuso pensa ad un possibile esordio dal 1' per Diogo Leite in difesa e fa i conti con tre ballottaggi. Aquilani, che non vince da 4 turni, propone un massiccio turnover rispetto alla partita con il Como. Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Aquilani
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
- Aquilani ridisegna quasi completamente la difesa dopo la sconfitta di Como: torna dal 1' Muric, così come Cinquegrano, Odenthal e Doig.
- A centrocampo, si rivede Thorstvedt, sostituito nell'ultima gara da Adzic che resterà in campo con l'intoccabile Matic.
- Nel tridente offensivo, confermato sulla destra Berardi, mentre tornano dal 1' sia Sebastiano Esposito che Laurienté, subentrati nel match del Sinigaglia.
Le possibili scelte di Gattuso
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
- Un solo cambio previsto rispetto alla vittoria con il Parma: in difesa, dovrebbe giocare dal 1' Diogo Leite. Per il portoghese, sarebbe l'esordio da titolare in biancoceleste. Affianco a lui, giocherà uno tra Sutalo e Doekhi
- In mezzo al campo, Dele-Bashiru potrebbe far rifiatare uno tra Frattesi e Taylor, con il confermato Belahyane in cabina di regia.
- In attacco, da verificare le condizioni di Pinamonti, ancora alle prese con la febbre: in caso la smaltisse, l'italiano potrebbe essere convocato per la sfida alla squadra da cui la Lazio lo ha acquistato quest'estate.