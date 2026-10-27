11 punti e 8 posizioni in più rispetto a un anno fa: nessuno in 365 giorni è migliorato come la Lazio. Saldo positivo consistente anche per Cagliari e Genoa. Salti indietro pesanti invece per Udinese, Napoli e Bologna. Ecco chi sta migliorando e chi sta peggiorando di più rispetto al 2025/2026: qui il confronto