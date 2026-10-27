Prima di Sassuolo-Lazio di oggi, l'ultimo 1° tempo che aveva visto almeno sei gol in Serie A era stato quello tra Atalanta ed Hellas Verona del 26 ottobre 2024 (5-1 in quel caso).
Sassuolo-Lazio, il risultato LIVE della partita di Serie A
Il turno infrasettimanale di campionato inizia con una partita spettacolare: dopo appena due minuti è subito gol, segna Taylor. Ne passano cinque e Thorstvedt pareggia. Al 13' Lazio di nuovo avanti con Isaksen e al 16' tris di Floriani. Alla mezz'ora rosso per Thorstvedt per un bruttissimo fallo su Zaccagni… ma il Sassuolo in dieci la riapre al 43' con Esposito. Nel recupero ancora Lazio: poker di Zaccagni! Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Lo sapevi? L'altro primato della Lazio
La Lazio è prima in classifica in campionato e lo è anche per quanto riguarda i marcatori andati a segno in questa stagione. Floriani è l'ultimo ad aggiungersi ai suoi compagni che sono ben 12 contando il terzino italiano (al primo gol in Serie A). L'Inter insegue in questa particolare classifica
Le squadre con più marcatori diversi in Italia e in Europa. La classificaVai al contenuto
Un primo tempo folle!
Cosa è successo, mettamo ordine. Inizio sprint di partita: dopo appena due minuti è subito gol, segna Taylor. Ne passano cinque e Thorstvedt pareggia, ma la Lazio non ci sta: al 13' va di nuovo avanti con Isaksen e al 16' cala il tris con Floriani. Alla mezz'ora altro colpo di scena: rosso per Thorstvedt per un bruttissimo fallo su Zaccagni (che sta bene), ma il Sassuolo in dieci riapre clamorosamente la sfida al 43' con Esposito! Nel recupero ancora Lazio: poker di Zaccagni!
Terminano qui 45 minuti (più recupero) totalmente folli. Sassuolo-Lazio 2-4 all'intervallo.
Non è finita: segna ancora la Lazio! 4-2 nel primo tempo!
45'+1 - Isaksen disegna un bel cross dalla destra col mancino pescando Zaccagni a centro area: colpo di testa e gol! E ci sono ancora cinque minuti di recupero…
Primo tempo incredibile: gol del Sassuolo in dieci!
43' - Gran lancio di Laurienté sulla destra dell'area per Cinquegrano: bella anche la sua sponda in mezzo per Esposito che segna a centro area con un destro forte in digonale. 2-3, partita infinita!
Altro gol, ma c'è fuorigioco (e questa volta è netto)
35' - Rete di Laurienté, il Sassuolo aveva clamorosamente riaperto la gara in dieci. Il 45 neroverde era però partito davanti a tutti prima di battere Mandas nell'uno contro uno in area.
Brutto fallo di Thorstvedt, rosso!
31' - Brutto intervento, in ritardo e con gamba alta sulla tibia dell'avversario, in questo caso Zaccagni. Rosso diretto inevitabile. Thorstvedt capisce di averla combinata grossa ed esce dopo aver chiesto scusa a Zaccagni (che comunque sembra aver evitato guai).
Prima di Sassuolo-Lazio, l'ultimo match di Serie A in cui erano stati segnati ben 4 gol nei primi 16 minuti era stato Atalanta-Bologna il 4 aprile 2019.
28' - Belahyane entra in ritardo su Lipani: giallo.
Partita folle: gol annullato e poi ridato dal Var alla Lazio! Segna Floriani
16' - Partita assurda a Reggio! Taylor mette al centro un pallone rasoterra dal limite dell'area dalla sinistra: la palla sfila sul secondo palo dove arriva Floriani che mette in rete da due passi. Gol inizialmente non dato: Floriani era in posizione regolare ma, prima di lui, altri due giocatori della Lazio hanno provato l'allungo in scivolata. Alla fine non c'è alcun tocco: è tutto buono ed è 3-1 Lazio!
Isaksen! Lazio di nuovo avanti: terzo gol in 13 minuti!
13' - Altra bella azione della squadra di Gattuso: Zaccagni lavora palla sulla sinistra e smarca Isaksen al piazzato dal limite decentrato sulla destra. Mancino basso, a giro sul secondo palo e precississimo: 2-1 Lazio!
Sarà gol di Thorstvedt o autogol di Sutalo?
Il Sassuolo ha pareggiato, ma resta da capire se il tiro di Thorstvedt fosse o meno diretto in porta, in caso fosse largo allora sarebbe autogol di Sutalo. Per ora la lega Serie A assegna il gol a Thorstvedt.
Thorstvedt: immediato pari del Sassuolo!
7' - Azione sulla sinistra: Doig tocca dietro e arretrato per Thorstvedt che calcia di prima dal centro-sinistra dell'area. Il suo tiro (diretto sul primo palo, forse addirittura largo) viene deviato da Sutalo e spiazza Mandas. 1-1!
Taylor! Lazio subito avanti!
2' - Un minuto e 54 secondi sul cronometro: la Lazio passa subito. Isaksen crossa basso dalla destra, la difesa Sassuolo allontana male e lascia palla a Taylor che - dalla destra dell'area - batte Turati col mancino sul secondo palo. Dopo un lungo check Var la rete viene confermata: nella lente c'era un possibile fuorigioco di Frattesi sulla traiettoria di tiro.
Sassuolo in neroverde, Lazio in bianco.
Inizia l'infrasettimanale di campionato!
Ripassiamo le ufficiali
• SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
• LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
• Panchina Sassuolo: Satalino, Murić, Candé, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matic, Van den Brempt, Domínguez, Obrador, Sulemana, Pierini
• Panchina Lazio: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Cancellieri, Pedraza, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Bordon, Serra, Farcomeni
Zufferli è l'arbitro di oggi
- Assistenti: Di Gioia-Miniutti
- IV uomo: Tremolada
- Var: Cosso
- AVar: Aureliano
Oggi tanti tifosi della Lazio in trasferta, Gattuso: "È un motivo di orgoglio per noi, non è neanche una trasferta vicina ed è martedì. Poi serve farci trovare pronti, giochiamo anche per loro" ha detto a Dazn.
Il Sassuolo ha effettuato 7 cambi dall'ultimo incontro di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.
Le due panchine
• Sassuolo: Satalino, Murić, Candé, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matic, Van den Brempt, Domínguez, Obrador, Sulemana, Pierini
• Lazio: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Cancellieri, Pedraza, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Bordon, Serra, Farcomeni
La formazione ufficiale della Lazio
• (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
•Un solo cambio per Gattuso rispetto alla vittoria con il Parma: in difesa gioca dal 1' Diogo Leite alla prima da titolare. Pinamonti ha smaltito la febbre, ma contro la sua ex squadra partirà dalla panchina. Nel tridente Isaksen, Noslin e Zaccagni
La formazione ufficiale del Sassuolo
• (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
• A centrocampo, si rivede Thorstvedt, poi Lipani vince il ballottaggio con Matic. Nel tridente offensivo, confermato Berardi, mentre tornano dal 1' sia Sebastiano Esposito che Laurienté
Questi gli orari dell'infrasettimanale
Martedì 27 ottobre
- ore 18.30: Sassuolo-Lazio
- ore 20.45: Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 20.45: Roma-Cagliari
Mercoledì 28 ottobre
- ore 18.30: Venezia-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.30: Milan-Bologna
- ore 18.30: Parma-Udinese
- ore 20.45: Monza-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 20.45: Genoa-Juventus
Giovedì 29 ottobre
- ore 18.30: Frosinone-Lecce
- ore 20.45: Fiorentina-Atalanta
Vola la Lazio: la classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione
11 punti e 8 posizioni in più rispetto a un anno fa: nessuno in 365 giorni è migliorato come la Lazio. Saldo positivo consistente anche per Cagliari e Genoa. Salti indietro pesanti invece per Udinese, Napoli e Bologna. Ecco chi sta migliorando e chi sta peggiorando di più rispetto al 2025/2026: qui il confronto
VIDEO. Cosa dice Gattuso del primato: "Lassù non c'entriamo niente, ma abbiamo mentalità"
VIDEO ANALISI. Al Club si chiedono: davvero la Lazio non c’entra lassù?
Gli highlights del weekend: altra vittoria Lazio, 2-1 al Parma
Qui il ko del Sassuolo col Como
La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo (1 pareggio, 1 sconfitta), inclusa la più recente (2-1 lo scorso 9 marzo), dopo che aveva ottenuto soltanto due successi nelle precedenti sette (2 pareggi, 3 sconfitte). In generale, solo Juventus (16) e Napoli (15) hanno vinto più gare nel torneo contro i neroverdi (14, come l'Atalanta).
Dopo l'1-0 del 14 settembre 2025, il Sassuolo potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive contro la Lazio in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito solo tra maggio e dicembre 2021 (2-0 e 2-1).
Dopo essere andata a segno per sette partite consecutive di Serie A, il Sassuolo è rimasto a secco di gol nella gara più recente (0-2 v Como); la formazione neroverde potrebbe non trovare la via della rete per due gare consecutive del torneo per la prima volta dallo scorso gennaio (tre di fila in quel caso).
Il Sassuolo (2 vittorie, 1 pareggio) è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A e potrebbe evitare la sconfitta per quattro gare interne di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2023 (sei - 4 vittorie, 2 pareggi). Inoltre, Alberto Aquilani potrebbe diventare il primo allenatore a non perdere nessuna delle prime quattro partite interne alla guida dei neroverdi nella massima serie.
Dopo le vittorie contro Venezia, Monza, Juventus e Parma, la Lazio potrebbe collezionare cinque successi consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (con Marco Baroni in panchina).
La Lazio, che ha vinto ciascuna delle prime quattro trasferte di questa Serie A, potrebbe collezionare cinque successi nelle prime cinque gare esterne stagionali solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2002/03 (quando arrivò a sette con Roberto Mancini) e il 2017/18 (le prime sei con Simone Inzaghi).
La Lazio è una delle quattro squadre, assieme a Roma, Milan e Inter, a non avere ancora perso in questo campionato; i biancocelesti potrebbero evitare la sconfitta nelle prime nove sfide stagionali di un torneo di Serie A per la quinta volta nella loro storia, la prima dal 1999/2000 (stagione dell'ultimo scudetto conquistato nel massimo torneo dai biancocelesti).
La Lazio è l'unica squadra a non avere ancora subito alcun gol nei primi tempi di questo campionato; l'ultima rete subita dai biancocelesti nei primi 45' minuti di gioco in Serie A risale al 23 maggio scorso, contro il Pisa (rete di Stefano Moreo al 23'). Di contro, nessuna compagine ha subito più reti del Sassuolo nella ripresa: 11 - come l'Udinese - dei quali cinque nei primi 15' dei secondi tempi (record negativo in questa Serie A).
Solo contro Milan (12), Fiorentina e Sampdoria (entrambe 10) Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A che contro la Lazio (nove); inoltre, con una rete, il numero 10 neroverde (attualmente a quota 132) raggiungerebbe Roberto Pruzzo (133) in 40ª posizione dei marcatori più prolifici di tutti i tempi in Serie A.
Tra gli attaccanti che hanno segnato più di un gol in questa Serie A, Gustav Isaksen è il giocatore che ha concluso il minor numero di volte in porta: due reti con due conclusioni nello specchio; inoltre, dopo la marcatura contro la Juventus, potrebbe andare a segno per due trasferte consecutive per la prima volta nella competizione